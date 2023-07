Akanksha Puri को जैड संग किस करना पड़ा भारी, वीकेंड के वार में सलमान ने एक्ट्रेस को दिखाया बाहर का रास्ता !

Bigg Boss OTT 2 Akanksha Puri बिग बॉस ओटीटी 2 में आकांक्षा पुरी और जैड हदीद के लिप किस ने दर्शकों को हैरान कर दिया। सलमान खान ने वीकेंड का वार में आकांक्षा और जैड को इस मामले में काफी डांट लगाई। इस बारे में द खबरी का कहना है कि ब्रेकिंग कंफर्म है आकांक्षा पुरी घर से बेघर हो गई हैं।

Bigg Boss OTT 2, Akanksha Puri, Salman Khan Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2 Akanksha Puri: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का दूसरा हफ्ता भी गुजर गया है। बीते हफ्ते घर में काफी कुछ देखने को मिला। एक तरह जहां रातो-रात आलिया सिद्दीकी को घर से बाहर का रास्ता दिखाया तो वहीं तरह मनीषा और बेकिका की दोस्ती में दरार आई। इसके अलावा आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) और जैड (Jad Hadid) के बीच लिप किस भी किया। शनिवार को इस शो का दूसरा वीकेंड का वार देखा गया। जहां सलमान खान (Salman Khan) घरवालों की क्लास लगाई। इसी बीच एक्टर ने एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या घर से बाहर हुई आकांक्षा पुरी ? सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो से इस हफ्ते बाहर जाने वाली कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) हैं। शुक्रवार को शो में आकांक्षा पुरी और जैड हदीद के लिप किस ने दर्शकों को हैरान कर दिया। सलमान खान ने वीकेंड का वार में आकांक्षा और जैड को इस मामले में काफी डांट लगाई। अब इंस्टाग्राम के पेज द खबरी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri Bigg Boss) के एविक्शन की जानकारी दी है। इस बारे में द खबरी का कहना है कि, ब्रेकिंग कंफर्म है आकांक्षा पुरी घर से बेघर हो गई हैं। View this post on Instagram A post shared by The Khabri (@realthekhabri) जैड हदीद और बेबिका की लड़ाई बता दें, कल के शो में सलमान खान ने आते ही दर्शकों से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि घर में कुछ ऐसा भी हुआ है, जिसे ओटीटी पर दिखाया नहीं जा सकता। दरअसल, जैड हदीद ने बेबिका से बदतमीजी की थी। उन्होंने गुस्से में आकर बेबिका के सामने अपनी पैंट उतार दी और उनसे कहा, 'टॉक टू माय ऐस।' जैड की इस हरकत के बाद घर में लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से मेकर्स को शो के लाइव फीड को बंद करना पड़ा। ऐसे में सलमान ने जैड को काफी फटकार लगाई। इसके बाद जैड हदीद ने हाथ जोड़कर बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट, सलमान और पूरे इंडिया से माफी भी मांगी।

