Bigg Boss 19 Winner Poll: जनता की आंखों का तारा है ये कंटेस्टेंट, अब हीरो से जड़ी ट्रॉफी ले जाएगा घर!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त सिर्फ बिग बॉस 19 के टॉप 5 कंटेस्टेंट की ही नहीं, बल्कि फैंस की धड़कने भी बढ़ी हुई हैं। हर कोई अपने फेवरेट खिलाड़ी को सलमान खान के विवादित शो की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहता है। शहबाज बदेशा से लेकर नेहल चुडास्मा और कुनिका सदानंद तक, हर कोई अपने दोस्त को जिताने के लिए वोट अपील कर रहा है।
हालांकि, बिग बॉस के मेकर्स ने हमेशा यही कहा है कि ये जनता का शो है और उनके वोट्स के आधार पर ही खिलाड़ियों का शो से सफर खत्म होता है। अब ग्रैंड फिनाले से चंद घंटे पहले जनता ने ही यह फाइनल कर दिया है कि उनकी नजरों में इस सीजन का असली विनर कौन है और किसके हाथ में वह हीरो से जड़ी ये चमचमाती ट्रॉफी देखना चाहते हैं।
विनर पोल ने सबसे आगे है ये कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 में टोटल 18 कंटेस्टेंट आए थे। 16 ने शुरुआत में एंट्री ली थी और बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर शहबाज बदेशा और मालती चाहर आए थे। हालांकि, सभी को पछाड़ते हुए दर्शकों को अपने गेम से सबसे ज्यादा इम्प्रेस करके फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अमाल मलिक ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई और आज ट्रॉफी जीतने से बस एक कदम दूर हैं।
वैसे तो ये पांचों ही कंटेस्टेंट्स काफी मजबूत हैं, लेकिन जनता की जो आंखों का तारा है, वह गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)है। रात 9 बजे से कलर्स और जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हाल ही में हमने व्हाट्सएप और फेसबुक पर दो अलग-अलग ऑडियंस का फैसला जानने के लिए पोल बनाए। इन दोनों अलग प्लेटफॉर्म पर गौरव खन्ना ने ही बाजी मारी। जनता ने अपने वोट्स से बता दिया कि वह गौरव खन्ना के हाथ में ही बिग बॉस सीजन 19 की ट्रॉफी देखना चाहते हैं।
तान्या मित्तल को भी टॉप 2 में देखते हैं फैंस
गौरव खन्ना के बाद ऑडियंस जिन्हें टॉप 2 में देखना चाहते हैं, वह फरहाना भट्ट नहीं, बल्कि तान्या मित्तल हैं। तान्या इस विनर वोटिंग पोल ने दूसरे नंबर पर हैं, जबकि फरहाना भट्ट ने तीसरे, प्रणित मोरे ने चौथे और अमाल मलिक ने पांचवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे दोनों शो से एलिमिनेट हो चुके हैं।
