Bigg Boss 19 Winner Poll: जनता की आंखों का तारा है ये कंटेस्टेंट, अब हीरो से जड़ी ट्रॉफी ले जाएगा घर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त सिर्फ बिग बॉस 19 के टॉप 5 कंटेस्टेंट की ही नहीं, बल्कि फैंस की धड़कने भी बढ़ी हुई हैं। हर कोई अपने फेवरेट खिलाड़ी को सलमान खान के विवादित शो की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहता है। शहबाज बदेशा से लेकर नेहल चुडास्मा और कुनिका सदानंद तक, हर कोई अपने दोस्त को जिताने के लिए वोट अपील कर रहा है।

हालांकि, बिग बॉस के मेकर्स ने हमेशा यही कहा है कि ये जनता का शो है और उनके वोट्स के आधार पर ही खिलाड़ियों का शो से सफर खत्म होता है। अब ग्रैंड फिनाले से चंद घंटे पहले जनता ने ही यह फाइनल कर दिया है कि उनकी नजरों में इस सीजन का असली विनर कौन है और किसके हाथ में वह हीरो से जड़ी ये चमचमाती ट्रॉफी देखना चाहते हैं।

विनर पोल ने सबसे आगे है ये कंटेस्टेंट बिग बॉस 19 में टोटल 18 कंटेस्टेंट आए थे। 16 ने शुरुआत में एंट्री ली थी और बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर शहबाज बदेशा और मालती चाहर आए थे। हालांकि, सभी को पछाड़ते हुए दर्शकों को अपने गेम से सबसे ज्यादा इम्प्रेस करके फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अमाल मलिक ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई और आज ट्रॉफी जीतने से बस एक कदम दूर हैं।