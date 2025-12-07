Bigg Boss 19 Grand Finale Live: वोटिंग लिस्ट में आगे चल रहा है ये कंटेस्टेंट, टॉप 5 में से कौन ले जाएगा ट्रॉफी?

Language
    Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE News Updates: साढ़े तीन महीने बाद वह समय आ गया है, जिसका इंतजार दर्शकों को एक लंबे समय से था। 7 दिसंबर को शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। ग्रैंड फिनाले में कौन-कौन से सितारे देंगे परफॉर्मेंस, वोटिंग में कौन है सबसे आगे, किसके जीतने के सबसे ज्यादा है चांस, हर अपडेट आपको मिलेगी यहां पर: 

    By Tanya Arora Sun, 07 Dec 2025 11:16 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Grand Finale Live Update: अगस्त में शुरू हुआ बिग बॉस सीजन 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अमाल मलिक में से किसके हाथ सीजन की ट्रॉफी आएगी, इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर वोटिंग के जरिए फैंस बता रहे हैं कि वह किसके हाथ में सीजन की ट्रॉफी देखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेकर्स ने भी ग्रैंड फिनाले की तैयारियां शनिवार से ही शुरू कर दी हैं।

    हालांकि, बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के टाइमिंग्स में थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है, आप कब-कहां कितने बजे ग्रैंड फिनाले देख सकते हैं, क्या है वोटिंग का प्रोसेस और साथ ही कैसी चल रही हैं तैयारियां, यहां आपको बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की हर अपडेट मिलेगी।

    7 Dec 202511:13:35 AM

    Bigg Boss 19 Finale Live: ग्रैंड फिनाले में कार्तिक आर्यन लगाएंगे चार चांद

    बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे अपनी आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन करते दिखाई देंगे। मंच पर सलमान खान के साथ वह बचे हुए कंटेस्टेंट के साथ ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। 

    7 Dec 202510:44:48 AM

    BB 19 Finale LIVE: वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे ये कंटेस्टेंट

    बिग बॉस 19 में टॉप 5 कंटेस्टेंट में से किसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे और कौन ट्रॉफी घर लेकर जाएगा, इसका फैसला तो रात में होगा, लेकिन फिलहाल जो  कंटेस्टेंट सोशल मीडिया वोटिंग में सबसे आगे दौड़ रहा है, वह गौरव खन्ना हैं। 'अनुपमा' एक्टर के हाथ में लोग इस सीजन की ट्रॉफी देखना चाहते हैं। 

    7 Dec 202510:40:24 AM

    Bigg Boss 19 Finale Live: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का बदला टाइमिंग

    बिग बॉस 19 का पूरा सीजन कलर्स पर 10:30 बजे और जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रात को 9 बजे आता था। हालांकि, सलमान खान के शो के ग्रैंड फिनाले को टीवी पर देखने के लिए अब 10:30 का इंतजार नहीं करना होगा। आप इसे रात को 9 बजे ही कलर्स और जियो हॉटस्टार दोनों प्लेटफॉर्म्स पर देख पाएंगे।  

    7 Dec 202510:46:56 AM

    Bigg Boss 19 Live: फरहाना भट्ट -कुनिका सदानंद ने लगाई परफॉर्मेंस से आग

    बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले से फरहाना भट्ट के परफॉर्मेंस की एक झलक सामने आई है, जिसमें वह कुनिका सदानंद और नेहल चुडास्मा के साथ मिलकर स्टेज पर हंगामा मचाते हुए दिखाई दे रही हैं। 

    7 Dec 202510:18:16 AM

    बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की तैयारियां शुरू

    बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीते दिन अशनूर कौर से लेकर शहबाज बदेशा सहित एक्स कंटेस्टेंट सलमान खान के शो के सेट पर नजर आए थे।