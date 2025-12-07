Bigg Boss 19 Grand Finale Live: वोटिंग लिस्ट में आगे चल रहा है ये कंटेस्टेंट, टॉप 5 में से कौन ले जाएगा ट्रॉफी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Grand Finale Live Update: अगस्त में शुरू हुआ बिग बॉस सीजन 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और अमाल मलिक में से किसके हाथ सीजन की ट्रॉफी आएगी, इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर वोटिंग के जरिए फैंस बता रहे हैं कि वह किसके हाथ में सीजन की ट्रॉफी देखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेकर्स ने भी ग्रैंड फिनाले की तैयारियां शनिवार से ही शुरू कर दी हैं।

हालांकि, बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के टाइमिंग्स में थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है, आप कब-कहां कितने बजे ग्रैंड फिनाले देख सकते हैं, क्या है वोटिंग का प्रोसेस और साथ ही कैसी चल रही हैं तैयारियां, यहां आपको बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले की हर अपडेट मिलेगी।