Bandgi Kalra-Puneesh Sharma Breakup: टूट गया बंदगी और पुनीश का 5 साल पुराना रिश्ता, शेयर किया पोस्ट

Bandgi Kalra-Puneesh Sharma Breakup बंदगी कालरा (Bandgi Kalra) और पुनीश शर्मा (Puneesh Sharma) के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल ये कपल अब हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गया है। करीब पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद लोगों अब अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इस कपल ने अपने ब्रेकअप की जानकारी दी है ।

Bandgi Kalra And Puneesh Sharma Photo Credit Instagram

