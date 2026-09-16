'मुझे चीट...' Badshah के साथ 5 महीने में ही क्यों टूटा ईशा रिखी का रिश्ता, बिग बॉस 20 में एक्ट्रेस का खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने हाल ही में बादशाह से अलग होने की घोषणा की थी। दोनों की शादी सिर्फ 5 महीने चली और इनके अलग होने की वजह का अब तक पता नहीं चला है।

क्यों हुआ ईशा-बादशाह का तलाक? वहीं ईशा रिखी ने दिनों बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं। अब एक लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने खुलासा किया कि बादशाह के साथ उनका तलाक किस वजह से हुआ।

अपनी को-कंटेस्टेंट कनिका मान से बातचीत करते हुए ईशा ने कहा कि बादशाह रिलेशनशिप तो चाहते थे लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी से वो पीछे भाग रहे थे। ईशा को चीट कर रहे थे बादशाह बाद में, कनिका ने ईशा से पूछा,'किस तरह का धोखा हो रहा था? फिजिकल, इमोशनल, सोशल चीटिंग?' ईशा ने जवाब दिया,'हर तरह का।' फिर उन्होंने कनिका का उदाहरण देते हुए बताया कि वह रिश्तों को कैसे देखती हैं?

ईशा ने कहा कि अगर कोई कनिका के बारे में कुछ कहता है, तो वह तब तक उस पर विश्वास नहीं करेगी जब तक वह खुद उसे देख न ले। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने रिश्तों में भी यही तरीका अपनाती है। ईशा ने कहा कि अगर कोई आकर मेरे को कुछ बताता है तो मैं उससे कहती हूं कि या तो मेरे को प्रूफ दे या फिर मेरे दिमाग से खेलना बंद करे।