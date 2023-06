Priyanka-Ankit: अंकित गुप्ता और प्रियंका चाहर चौधरी को फैन से मिला ऐसा तोहफा, जिसे देख उड़ जाएंगे आपके होश

नई दिल्ली, जेएनएन। Priyanka-Ankit: टीवी सीरियल 'उडारियां' और बिग बॉस 16 में नजर आ चुके अंकित गुप्ता (Ankit Gupta) और प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया।

शो में दोनों की लव स्टोरी को लेकर कई खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इन खबरों को दोनों ने ही अफवाह का करार दिया। दोनों ने अपने इस प्यार को हमेशा दोस्ती का नाम दिया है। इसी बीच अब दोनों एक फिर चर्चा में आ गए है।

खबरों की माने तो इनके एक फैन ने इन्हें बेहद खास तोहफा दिया है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। दरअसल, अंकित और प्रियंका के फैन ने उन्हें चांद पर एक एकड़ जमीन गिफ्ट की है, जिसका वीडियो एक्टर ने शेयर किया है और पूरी जानकारी है।

See how he blushes when he says her name 🥹🥹🥺❤️❤️

