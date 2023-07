Abhishek Nigam Hospitalized: अभिषेक निगम हॉस्पिटल में हुए एडमिट, भाई सिद्धार्थ ने दिया एक्टर का हेल्थ अपडेट

Abhishek Nigam Hospitalized अभिषेक निगम (Abhishek Nigam) इन दिनों अस्पताल में भर्ती है। उनके छोटे भाई सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अभिषेक की कुछ फोटोज साझा की। इन तस्वीरों में अभिषेक हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इस अलावा सिद्धार्थ ने एक नोट शेयर किया और लिखा कि अभिषेक को वायरल इंफेक्शन हुआ है और कुछ सीरियस नहीं है।

Actor Abhishek Nigam Hospitalized Photo Credit Instagram

