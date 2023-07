Abdu Rozik: अब्दू रोजिक का लेटेस्ट पोस्ट देख भड़के फैंस, बोले- इस तरह का वीडियो इमेज के लिए अच्छा नहीं

Abdu Rozik बिग बॉस 16 से घर-घर में फेमस हुए अब्दू रोजिक की सोशल मीडिया पर इस शो के दौरान ही तेजी से फैन फॉलोइंग बढ़ी थी। लोग उन्हें उनकी मैच्योरिटी और सभ्य स्वभाव के लिए पसंद करते हैं। अब तक इसी बात के लिए लोगों का प्यार पा रहे अब्दू रोजिक ने हाल ही में ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसके बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

File Photo of Abdu Rozik. Photo Credit: Instagram