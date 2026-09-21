ट्रैविस केल्सी संग डिनर डेट पर ट्रोल हुईं Taylor Swift, यूजर बोला- 'विश्वास नहीं हो रहा'; फैंस ने किया बचाव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) को बेहद चकाचौंध वाली जिंदगी पसंद है और अक्सर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं।

हालांकि कंसास सिटी में उनकी हालिया यात्राओं ने एक अलग ही तरह की चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल एक्ट्रेस किसी रेस्टोरेंट में गई थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी मिड वेस्ट लाइफ स्टाइल को लेकर बहस छिड़ गई और उन्हें ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

फैंस ने किया टेलर को सपोर्ट हालांकि, उनके प्रशंसकों ने यहां भी उनका साथ दिया और कहा कि कंसास सिटी का उनके नए जीवन में एक खास स्थान है। स्विफ्ट और उनके पति ट्रैविस केल्से, 18 सितंबर को पैट्रिक महोम्स का 31वां जन्मदिन मनाते हुए 1587 प्राइम में देखे गए। इस डिनर में कपल और उनके करीबी लोग शामिल हुए, लेकिन यह जल्द ही ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया।