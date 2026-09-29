थिएटर्स में फिर लौटेगी Spider-Man: Brand New Day, 24 हजार करोड़ कमाने के बाद होगी री-रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल भारतीय सिनेमाघरों में अगर किसी हॉलीवुड फिल्म का बोलबला देखने को मिला था, तो वह स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे (Spider Man Brand New Day) रही। टॉम हॉलैंड स्टारर इस सुपरहीरो फिल्म ने अपनी शानदार कहानी से भारतीय दर्शकों का दिल जीता।

यही कारण रहा कि कमाई के मामले में स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे ने विदेशों सहित इंडिया में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया। अब खबर आ रही है कि मेकर्स स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे को री-रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

क्या दोबारा रिलीज होगी स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे? मार्वल स्टूडियोज की पेशकश के तौर पर स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे को भारत सहित पूरी दुनिया में काफी पसंद किया। हमेशा देखा गया है कि जब भी इस प्रोडक्शन हाउस की कोई भी फिल्म रिलीज की जाती है, तो उसको लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है, जोकि आने वाली फिल्म एवेंजर्स- डूम्सडे (Avengers: Doomsday) को लेकर भी नजर आ रहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे को दिसंबर से पहले इसे दोबारा रिलीज करने की योजना का मतलब मार्वल को अपनी बड़ी फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के लिए और ज्यादा सपोर्ट जुटाना हो सकता है। इस फिल्म से रॉबर्ट डाउनी जूनियर फ्रैंचाइजी में वापसी कर रहे हैं और कई ओरिजिनल एवेंजर्स किरदारों की इसमें वापसी होती दिखेगी।