Katy Perry ने कनाडा के पूर्व PM के साथ शेयर की रोमांटिक फोटोज, जापान में मना रहे हैं वेकेशन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक लंबे समय से चर्चा में हैं। दोनों की क्रूज पर एक रोमांटिक फोटो वायरल हुई थी, जिससे दोनों के रिश्ते के बारे में उनके फैंस को पता चला था।

अब खुद सिंगर कैटी पेरी ने जस्टिन के साथ वेकेशन मनाते हुए कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं, जिसमें ये कपल काफी रोमांटिक मूड में नजर आया। क्रिसमस से पहले जापान में मनाया वेकेशन 2025 अपने एंड में है और क्रिसमस और न्यूईयर की तैयारियां जोरों पर हैं। कैटी पेरी ने अपने ब्वॉयफ्रेंड जस्टिन ट्रूडो के साथ तस्वीर शेयर करने के साथ ही क्रिसमस की तैयारियों की झलक दिखाई। कैटी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर फोटोज की सीरीज शेयर की। पहली फोटो में एक सांता टॉय डांस कर रहा है, तो वहीं दूसरी फोटो में 41 साल की कैटी पेरी 53 साल के कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ रोमांटिक पोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) लाइफटाइम टूर के लिए जापान गई हैं कैटी पेरी कैटी पेरी अपने लाइफटाइम टूर के लिए जापान गई हैं, जहां उन्हें उनके ब्वॉयफ्रेंड जस्टिन ट्रूडो ने भी ज्वाइन किया। सोमवार को भी इस कपल की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वह एक-दूसरे का हाथ थामे टोक्यो के पॉपुलर टूरिस्ट एरिया में घूमते नजर आए थे।