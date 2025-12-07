Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Katy Perry ने कनाडा के पूर्व PM के साथ शेयर की रोमांटिक फोटोज, जापान में मना रहे हैं वेकेशन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    धीरे-धीरे कैटी पेरी और जस्टिन का प्यार परवान चढ़ रहा है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ एक अच्छा समय बिता रहीं सिंगर कैटी पेरी ने उनक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कैटी पेरी ने शेयर की रोमांटिक फोटोज/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक लंबे समय से चर्चा में हैं। दोनों की क्रूज पर एक रोमांटिक फोटो वायरल हुई थी, जिससे दोनों के रिश्ते के बारे में उनके फैंस को पता चला था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब खुद सिंगर कैटी पेरी ने जस्टिन के साथ वेकेशन मनाते हुए कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं, जिसमें ये कपल काफी रोमांटिक मूड में नजर आया।

    क्रिसमस से पहले जापान में मनाया वेकेशन

    2025 अपने एंड में है और क्रिसमस और न्यूईयर की तैयारियां जोरों पर हैं। कैटी पेरी ने अपने ब्वॉयफ्रेंड जस्टिन ट्रूडो के साथ तस्वीर शेयर करने के साथ ही क्रिसमस की तैयारियों की झलक दिखाई। कैटी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर फोटोज की सीरीज शेयर की। पहली फोटो में एक सांता टॉय डांस कर रहा है, तो वहीं दूसरी फोटो में 41 साल की कैटी पेरी 53 साल के कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ रोमांटिक पोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Katy Perry के एक्स ब्वॉयफ्रेंड के बयान से मचा बवाल, Diplo बोले- कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री को डेट कर चुका हूं

    उन्होंने फोटोज के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने टोक्यो ट्रिप की वीडियोज भी शेयर की है, जिसमें कपल अपना फूड एन्जॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी तस्वीरों को शेयर करते हुए कैटी ने कैप्शन में लिखा, "टोक्यो टाइम्स एंड टूर एंड मोर"।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

    लाइफटाइम टूर के लिए जापान गई हैं कैटी पेरी

    कैटी पेरी अपने लाइफटाइम टूर के लिए जापान गई हैं, जहां उन्हें उनके ब्वॉयफ्रेंड जस्टिन ट्रूडो ने भी ज्वाइन किया। सोमवार को भी इस कपल की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वह एक-दूसरे का हाथ थामे टोक्यो के पॉपुलर टूरिस्ट एरिया में घूमते नजर आए थे।

    [image] - 1275319

    आपको बता दें कि 'द डार्क हॉर्स' सिंगर कैटी पेरी और पूर्व कैनेडियन पीएम के बीच प्यार जुलाई में परवान चढ़ा था, जब दोनों मॉन्ट्रियल में टहलते और खाते हुए देखा गया था। एक कॉन्सर्ट में जब कैटी पेरी को शख्स ने उनके कॉन्सर्ट में प्रपोज किया, तो सिंगर ने सीधा यही कहा कि थोड़ा पहले करना चाहिए था, जिससे दोनों के रिलेशन की खबरें कन्फर्म हो गईं।

    यह भी पढ़ें- Katy Perry संग ऑफिशियल हुआ कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो का रिश्ता, एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आया कपल