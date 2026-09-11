Box Office पर छाया हॉरर फिल्मों का जादू, Resident Evil के डायरेक्टर ने बताया क्यों दर्शकों को पसंद आ रही ये फिल्में?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ‘रेजिडेंट ईविल’ 18 सितंबर को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन जैक क्रेगर ने किया है और इसमें ऑस्टिन अब्राम्स मुख्य भूमिका में हैं।

जहां हॉरर जॉनर लगातार दर्शकों को चौंका रही है और बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर रही है, वहीं ‘रेजिडेंट ईविल’ के निर्देशक जैक क्रेगर ऐसे दौर का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं, जहां कुछ भी हो सकता है।

यह भी पढ़ें- Priyanka Chopra को झटका, शूटिंग शुरू होने से पहले Orlando Bloom ने छोड़ी फिल्म; क्रू मेंबर्स में नाराजगी खौफनाक है फिल्म की कहानी दूरदर्शी फिल्मकार जैक क्रेगर की ओर से पेश की गई ‘रेजिडेंट ईविल’ एक रोमांचक और डरावनी नई कहानी है। यह फिल्म ‘रेजिडेंट ईविल’ सीरीज को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश करती है। कहानी ब्रायन (ऑस्टिन अब्राम्स) की है, जो एक चिकित्सकीय सामान पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में काम करता है। वह अनजाने में खुद को जीवन बचाने की एक तेज रफ्तार जंग में फंसा हुआ पाता है, जब एक भयावह रात उसके आसपास की दुनिया को पूरी तरह अराजकता में बदल देती है।

क्यों दर्शकों को पसंद आ रहा हॉरर जॉनर? हॉरर जॉनर की दर्शकों के बीच लगातार मजबूत पकड़ और बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर मिल रही अप्रत्याशित सफलता को देखते हुए, क्रेगर का मानना है कि इस समय यह फिल्मकारों के लिए सबसे रोमांचक जॉनर्स में से एक है। निर्देशक के मुताबिक, हॉरर ने दर्शकों को चौंकाने की अपनी क्षमता बरकरार रखी है और फिल्मकारों को ऐसी अप्रत्याशित कहानियां तलाशने की आजादी देता है, जो दर्शकों को ऐसे अनुभवों की ओर ले जा सकती हैं, जिनकी उन्होंने कल्पना भी न की हो।

ऑब्सेशन की तारीफ की जैक क्रेगर ने एक बातचीत के दौरान कहा, 'मुझे लगता है कि किसी भी वजह से इस समय हॉरर ऐसा जॉनर है, जहां कुछ भी हो सकता है। यह उन आखिरी जगहों में से एक लगता है, आखिरी नहीं, लेकिन ऐसी बहुत स्वस्थ जगहों में से एक, जहां कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, जो आपको चौंका दे। ‘ऑब्सेशन’ (Obsession) जैसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा। यह बहुत शानदार है और मैं बस इस दुनिया का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हूं। ऐसा लगता है कि मैं फिल्मों में जाकर खुद भी चौंक सकता हूं और यह काफी ताजगी भरा है। मुझे लगता है कि बस इसी तरह आगे बढ़ते रहें'।