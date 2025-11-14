In Your Dreams On OTT: ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार बच्चों की फेवरेट एनिमेटेड मूवी, कहां होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। बच्चों की फेवरेट और मच अवेटेड एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर इन योरड्रीम (In Your Dream)के दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। इस फिल्म को एलेक्सवू में डायरेक्ट किया है और एरिकबेंसन और एलेक्सवू ने मिलकर इसका स्क्रीनप्ले लिखा है। ये एक फैंटेसी फिल्म है जिसकी थीमफैमिली, कल्पना, फ्रेंडशिप और सेल्फडिस्कवरी पर आधारित है।

क्या है फिल्म का मैसेज ये फिल्म हमें मैसेज देती है कि लाइफ को हमें उसके इम्परफेक्शन के साथ स्वीकार करना चाहिए जो हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज दे। वहीं अब फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। मूवी 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।



क्या है फिल्म की कहानी? एनिमेटेड फिल्म 'इन योरड्रीम्स' दो भाई-बहन स्टीवी और इलियट की कहानी है जो अपने सपनों के लोक में सैंडमैन को ढूंढ़ने के लिए एक एडवेंचर पर निकलते हैं और कामना करते हैं कि उनके माता-पिता आपस में झगड़ना बंद करके एक साथ रहें। झगड़ते भाई-बहनों को अजीबोगरीब और डरावने सपनों के लोकों में, जिनमें ज़ॉम्बी ब्रेकफ़ास्टआइटम और बुरे सपनों की रानी जैसे तत्व शामिल हैं, आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए कॉपरेट करना होगा।