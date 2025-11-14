Language
    In Your Dreams On OTT: ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार बच्चों की फेवरेट एनिमेटेड मूवी, कहां होगी रिलीज?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    'इन योर ड्रीम्स' एक अपकमिंग एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर है जिसमें फंतासी, हास्य और दिल को छू लेने वाली कहानी का मिश्रण है। यह फिल्म एक यंग एक्टर की कहानी है जो सपनों की दुनिया में एक जादुई यात्रा पर निकलता है और रास्ते में साहस, दोस्ती और आत्मविश्वास की खोज करता है।

    In Your Dream OTT Release (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क,नई दिल्ली। बच्चों की फेवरेट और मच अवेटेड एनिमेटेड कॉमेडी एडवेंचर इन योरड्रीम (In Your Dream)के दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। इस फिल्म को एलेक्सवू में डायरेक्ट किया है और एरिकबेंसन और एलेक्सवू ने मिलकर इसका स्क्रीनप्ले लिखा है। ये एक फैंटेसी फिल्म है जिसकी थीमफैमिली, कल्पना, फ्रेंडशिप और सेल्फडिस्कवरी पर आधारित है।

     क्या है फिल्म का मैसेज

    ये फिल्म हमें मैसेज देती है कि लाइफ को हमें उसके इम्परफेक्शन के साथ स्वीकार करना चाहिए जो हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज दे। वहीं अब फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। मूवी 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Netflix US (@netflix)

    स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने एक्स पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, "सभी लोग नए नेटफ्लिक्स एनिमेशन स्टूडियो लोगो को हाय कहें। इन योर ड्रीम्स में उनका सिनेमाई डेब्यू देखें।"

     क्या है फिल्म की कहानी?

    एनिमेटेड फिल्म 'इन योरड्रीम्स' दो भाई-बहन स्टीवी और इलियट की कहानी है जो अपने सपनों के लोक में सैंडमैन को ढूंढ़ने के लिए एक एडवेंचर पर निकलते हैं और कामना करते हैं कि उनके माता-पिता आपस में झगड़ना बंद करके एक साथ रहें। झगड़ते भाई-बहनों को अजीबोगरीब और डरावने सपनों के लोकों में, जिनमें ज़ॉम्बी ब्रेकफ़ास्टआइटम और बुरे सपनों की रानी जैसे तत्व शामिल हैं, आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए कॉपरेट करना होगा।

     इन सेलेब्स ने दी आवाज

    फिल्म में स्टीवी के रूप में जोली होआंग-रैपापोर्ट, सैंडलिंग 3 के रूप में स्कॉटमेनविल, सैंडलिंग 2 के रूप में केलेन गोफ, इलियट के रूप में एलियासजैनसेन, बैलोनीटोनी के रूप में क्रेगरॉबिन्सन, पिता के रूप में सिमूलियू, मां के रूप में क्रिस्टिनमिलियोटी, सैंडमैन के रूप में ओमिदजलीली, चाड के रूप में सुंगवोनचो, पोली के रूप में ब्राइसनटेलरहॉल और जून बे के रूप में ज़ाचरीनोआपिसर सहित कई अन्य पात्रों की आवाजें शामिल हैं। 

