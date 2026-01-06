बिलियन डॉलर क्लब का अकेला 'बाहुबली' है ये निर्देशक,17 सालों से बॉक्स ऑफिस पर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:59 PM (IST)

    बिलियन डॉलर क्लब के अकेले महारथी हैं ये डायरेक्टर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर डायरेक्टर का ये सपना होता है कि वह जो भी फिल्म बनाए, वह बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया इतिहास लिख दे। हालांकि, हर निर्देशक का ये सपना पूरा नहीं होता। इस वक्त इंडिया से लेकर वर्ल्डवाइड ऑडियंस के बीच सबसे ज्यादा धुरंधर को लेकर दीवानगी है।

    इस फिल्म ने 1200 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस भी कर लिया है। फिल्म की सफलता का श्रेय आदित्य धर को मिल भी रहा है। हालांकि, ढेर सारे रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया पर कब्जा करने के बावजूद भी वह बिलियन डॉलर की फिल्में देने वाले इस डायरेक्टर को नहीं पछाड़ पाए हैं। दुनियाभर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर ऐसे हैं, जिनकी फिल्में बिलियन डॉलर का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं। कौन है वह डायरेक्टर, चलिए आपको बताते हैं:

    कौन सा डायरेक्टर बिलियन डॉलर क्लब में हुआ शामिल?

    बिलियन डॉलर के क्लब में जिस डायरेक्टर ने अपनी जगह बनाई है, वह कोई और नहीं, बल्कि 71 साल के ऑस्कर विनर जेम्स कैमरून हैं। अवतार जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक जेम्स कैमरून ने पिछले 17 साल से अपने इस रिकॉर्ड को टूटने नहीं दिया है। साल 1978 से फिल्म 'जेनोजेनेसिस' से बतौर डायरेक्टर अपनी जर्नी शुरू करने वाले जेम्स कैमरून की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती हैं।

    उनकी साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'टाइटैनिक' ने जहां दुनियाभर में 18 हजार करोड़ की कमाई की थी, यहां तक की भारत में भी उनकी फिल्म ने उस दौर में 55 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। इसके अलावा उनकी फिल्म ' टर्मिनेटर 2: जजमेंट डे', द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया।

    [image] - 4433308

    'अवतार' ने बनाया नंबर 1 डायरेक्टर

    साई-फाई फिल्म अवतार जेम्स कैमरून के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। 2009 में इस फिल्म का पहला पार्ट आया, जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 16 से लेकर 19 हजार करोड़ का कलेक्शन किया और उस साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इंडिया में इस फिल्म की नेट कमाई 175 करोड़ के आसपास हुई।

    साल 2022 में जेम्स कैमरून इसके सेकंड पार्ट 'अवतार: फायर एंड एश' के साथ लौटे और मूवी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2.28 बिलियन डॉलर (18,630) करोड़ का बिजनेस कर लिया। इंडिया मे इस फिल्म ने 450 करोड़ की कमाई की और यहां के बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा 2025 में फिल्म 'अवतार फायर एंड एश' के साथ लौटे जेम्स कैमरून की ये फिल्म 'धुरंधर' की वजह से भले ही इंडिया में सिर्फ 214 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर पाई हो, लेकिन वर्ल्डवाइड फिल्म ने अपना दबदबा बनाकर रखा। महज 18 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्डवाइड 9,750 करोड़ की कमाई कर ली है।

    [image] - 2312012

    बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाले अकेले डायरेक्टर

    इन तीनों बड़ी फिल्मों की सफलता के साथ जेम्स कैमरून ही एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं, जो फिलहाल बिलियन डॉलर क्लब में अपना नाम दर्ज करवा पाए हैं। हालांकि, अभी भी निर्देशक रुके नहीं हैं, क्योंकि साल 2029 में वह 'अवतार-4' और 2031 में 'अवतार-5' लेकर हाजिर होंगे।

