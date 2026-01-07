Avatar Fire and Ash के बाद नहीं खत्म हुई 'पैंडोरा' की कहानी, कब रिलीज होंगे साई-फाई फिल्म के अगले दो पार्ट्स?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवतार हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरून के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। टाइटैनिक डायरेक्टर की इन 2 फिल्मों ने उन्हें बिलियन में कमाई करने वाले डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल करवा दिया है। साल 2009 में इस फिल्म का पहला पार्ट आया था, जिसमें कुछ वैज्ञानिक कैसे जैक को अवतार बनाकर पैंडोरा में इस इरादे से भेजते हैं, ताकि वह उन्हें तहस नहस कर सके, लेकिन वह उन लोगों का ही होकर रह जाता है।

साल 2022 में 'अवतार: वे ऑफ वॉटर' में जैक अपने परिवार को दुश्मनों से बचाने के लिए समुद्री अवतारों की मदद मांगता है और उनके साथ ही रहने लगता है। इस फिल्म के तीसरे पार्ट में फायर एंड एश के साथ कहानी आगे बढ़ी है। अवतार की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके दो पार्ट्स अभी आना बाकी है।

कौन-कौन से साल में रिलीज होंगे अवतार के अगले पार्ट्स? अवतार फायर एंड एश ने इंडिया में कुल बिजनेस जहां 175 करोड़ का किया है, तो वहीं वर्ल्डवाइड मूवी ने 9 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई 18 दिनों में कर ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेम्स कैमरून ने खुद इस फिल्कीम के चौथे और पांचवें पार्ट के बारे में बताया था। अब जेम्स कैमरून की फिल्मोंग्राफी में उनकी फिल्म 'अवतार' का चौथा पार्ट साल 2029 में रिलीज बताया गया है।





अवतार की फ्रेंचाइजी ने अब तक किया है इतना बिजनेस ऑस्कर विनिंग निर्देशक जेम्स कैमरून के लिए उनकी फिल्म 'अवतार' मील का पत्थर साबित हुई है। इसके पहले पार्ट ने जहां वर्ल्डवाइड 19 हजार करोड़ के आसपास की कमाई की थी, तो वहीं दूसरे पार्ट ने दुनियाभर में 2.28 बिलियन अकेले ही कमाए थे। 450 करोड़ की कमाई तो इस फिल्म की केवल भारत से ही हुई थी।