The Kerala Story: ऑस्ट्रेलिया में 'द केरल स्टोरी' की दमदार ओपनिंग, शुरुआती दिनों में ही कर लिया इतना बिजनेस

नई दिल्ली, जेएनएन। विवादों में घिरी 'द केरल स्टोरी' टिकट विंडो पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। फिल्म हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण और उनके जबरन आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में शामिल होने की कहानी को दिखाती है।

गंभीर सब्जेक्ट पर बनी फिल्म को लेकर कुछ राज्यों में बैन है, तो वहीं कुछ राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। भारत में फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गई है, और विदेश में भी यह मूवी धूम मचा रही है।

पांच मई को 'द केरल स्टोरी' इंडिया में रिलीज हुई। आठ दिनों के अंदर फिल्म ने 90 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वहीं, 12 मई को यह फिल्म विदेश के 37 देशों में रिलीज हुई। भारत के साथ-साथ 'द केरल स्टोरी' की कहानी विदेश में भी पसंद की जा रही है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ऑस्ट्रेलिया में फिल्म की धांसू कमाई का खुलासा किया है।

तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी शुरुआत की है। शुरुआती दिनों में ही फिल्म ने 44.76 लाख का बिजनेस कर लिया है। यह 33 लोकेशन्स के आंकड़े के अनुसार किया गया कलेक्शन है।

'द केरल स्टोरी' को पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं किया गया है। वहां फिल्म पर बैन है। तमिलनाडु में फिल्म बैन तो नहीं, लेकिन थिएटर्स में नहीं लगी है। इस भारी विरोध के बाद भी एक्ट्रेस अदा शर्मा अभिनीत द केरल स्टोरी ने 93.37 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

#TheKeralaStory commences Weekend 2 with A BANG… Hits DOUBLE DIGITS on [second] Fri… Will cross ₹ 💯 cr mark TODAY [second Sat]… Will emerge SECOND HIGHEST GROSSING #Hindi film [of 2023] in *Week 2* itself… [Week 2] Fri 12.23 cr. Total: ₹ 93.37 cr. #India biz. #Boxoffice… pic.twitter.com/lta7dfnFOE— taran adarsh (@taran_adarsh) May 13, 2023