SatyaPrem Ki Katha Box Office 19th Day: औंधे मुंह गिरी कार्तिक-कियारा की फिल्म, सोमवार को कमाए बस इतने लाख

SatyaPrem Ki Katha Box Office 19th Day कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की ऑनस्क्रीन जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद है। दोनों ने भूल-भुलैया 2 के बाद साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी फिल्म सत्यप्रेम की कथा में साथ काम किया। 18 दिनों से सिनेमाघरों में टिकी रहने वाली इस फिल्म का सोमवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बुरी तरह से गिरा।

Satyaprem Ki Katha Box Office 19th Day Kartik Aaryan and Kiara Advani Starrer Romantic Film Collection Goes Down on Monday/Instagram

HighLights सोमवार को घटा सत्यप्रेम की कथा का कलेक्शन लाखों में पहुंची कार्तिक आर्यन- कियारा आडवाणी की फिल्म की कमाई दुनियाभर में अब तक सत्यप्रेम की कथा ने कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली, जेएनएन। SatyaPrem Ki Katha Box Office 19th Day: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' 19 दिनों से सिनेमाघरों में टिकी हुई है। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रही है। भूल-भुलैया 2 के बाद कार्तिक-कियारा एक बार फिर से समीर विद्वांस की फिल्म में रोमांस फरमाते नजर आए। इस फिल्म की ओपनिंग काफी अच्छी हुई थी। वीकेंड पर भी फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाने में सफल रही है, लेकिन अब धीरे-धीरे फिल्म का कलेक्शन घट रहा है। सोमवार को सिंगल डे पर फिल्म की कमाई काफी ज्यादा घट गई। सोमवार को सत्यप्रेम की कथा ने सिर्फ कमाए इतने करोड़ कार्तिक आर्यन की लास्ट रिलीज 'शहजादा' दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आई थी। हालांकि, सत्यप्रेम की कथा के साथ कार्तिक आर्यन ने फिर से दमदार वापसी की। उनकी और कियारा आडवाणी स्टारर इस फिल्म ने सिंगल डे पर लगभग 9 करोड़ से ओपनिंग की थी। पहले हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन वीक डे पर भी अच्छा रहा, लेकिन 19 दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी उतार-चढ़ाव देखा। रविवार को वीकेंड पर सत्यप्रेम की कथा ने सिंगल डे पर 2.3 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया, तो सोमवार को वर्किंग डे पर रोमांटिक फिल्म सिर्फ 81 लाख का बिजनेस ही कर पाई। कार्तिक-कियारा की इस फिल्म अब तक इंडिया में 78 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। वर्ल्डवाइड भी स्लो हुआ सत्यप्रेम की कथा का कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सत्यप्रेम की कथा का सोमवार का कलेक्शन देखकर ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो पाएगी। इंडिया में तो 19वां दिन आते-आते फिल्म का कलेक्शन घटा ही, लेकिन वर्ल्डवाइड भी ये फिल्म अब स्लो हो गई है। क्योंकि हफ्ते भर पहले 100 करोड़ की कमाई करने वाली 'सत्यप्रेम की कथा' ने अब तक 113 करोड़ का टोटल वर्ल्डवाइड बिजनेस किया है। कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्मों के बात करें तो सत्य प्रेम की कथा के बाद अब वह 'चंदू चैम्पियन' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन कबीर खान कर रहे हैं, जो इससे पहले बजरंगी भाईजान, टाइगर और ट्यूबलाइट जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं।

