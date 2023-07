Mission Impossible 7 Day 6th Collection: बुलेट ट्रेन बनी टॉम क्रूज की फिल्म, 100 करोड़ कमाने से बस इतनी दूर

Mission Impossible 7 Day 6th Collection टॉम क्रूज की हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉनिंग पार्ट वन बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। ये एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म वर्ल्डवाइड तो एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है लेकिन इसके अलावा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अपनी धाक जमाने से पीछे नहीं हटी है। यहां पर जानिए फिल्म का सोमवार का पूरा कलेक्शन।

Mission Impossible 7 Day 6th Collection Tom Cruise Film Ready to Enter in 100 Crore Club in India/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights मिशन इम्पॉसिबल-7 ने सोमवार को किया शानदार बिजनेस वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ के करीब पहुंची टॉम क्रूज की फिल्म इंडिया में 100 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है एक्शन स्पाई थ्रिलर

नई दिल्ली, जेएनएन। Mission Impossible 7 Day 6th Collection: अवतार हो या फिर जॉन विक-4, हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में ऐसी हैं, जिन्होंने दुनियाभर में सफलता का परचम तो लहराया। वर्ल्डवाइड अच्छी कमाई करने वालीं फिल्मों ने इंडिया में रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाई। इस लिस्ट में अब टॉम क्रूज की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन' भी शामिल हो चुकी है। 12 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने छह दिनों में वर्ल्डवाइड तो अच्छी कमाई की ही, लेकिन इंडियन ऑडियंस का भी थिएटर में फिल्म ने काफी मनोरंजन किया। अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 100 करोड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। मिशन इम्पॉसिबल-7 का इंडिया में टोटल हुआ इतना कलेक्शन टॉम क्रूज और उनकी टीम का दमदार एक्शन दर्शकों को स्क्रीन पर बहुत ही पसंद आ रहा है। यही वजह है कि ये फिल्म इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी ऑडियंस भी काफी पसंद आ रही है। छह दिनों में हिंदी भाषा में इस फिल्म ने टोटल 21.31 करोड़ की टोटल कमाई की है। रविवार को सिंगल डे पर 5.95 करोड़ का बिजनेस करने वाली इस फिल्म ने सोमवार को 1.76 करोड़ का कारोबार किया। इसके अलावा टॉम क्रूज की फिल्म ने इंग्लिश में अब तक 44.4 करोड़ का बिजनेस किया है। इस फिल्म ने छठे दिन 2.95 करोड़ की कमाई की। 'मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन' ने इंडिया में अब तक टोटल 68.29 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वर्ल्डवाइड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ी 'मिशन इम्पॉसिबल-7' इंडिया में तो टॉम क्रूज की हॉलीवुड फिल्म का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल ही रहा है, लेकिन वर्ल्डवाइड भी इस एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए फैंस के अंदर कम क्रेज नहीं है। वीकेंड तक 1000 करोड़ के ऊपर की कमाई करने वाली 'मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन' दुनियाभर में अब तक 1930 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर लिया है। जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म 'अवतार 2' सहित कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मिशन इम्पॉसिबल-7 एक सफल सीरीज है, इसका आठवां पार्ट साल 2024 में रिलीज होगा।

Edited By: Tanya Arora