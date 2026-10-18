बॉक्स ऑफिस पर Jailer 2 की आंधी, रजनीकांत की फिल्म की विदेशों में हुई बल्ले-बल्ले; तोड़ा धुरंधर 2 का रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर 'जेलर 2' (Jailer 2) की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 4 दिनों में ही कई रिकॉर्ड धवस्त कर दिए हैं।

रजनीकांत (Rajinikanth) की यह फिल्म दर्शकों को लगातार अपनी ओर खींच रही है और बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े मुकाम हासिल कर चुकी है। यह एक्शन-कॉमेडी फिल्म अब दुनिया भर में तीन दिनों के भीतर ही 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है।

पहले दिन कितनी थी ओपनिंग? फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो जेलर 2 ने पहले दिन 59.70 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे दिन की कमाई 37.10 करोड़ रुपये रही। तीसरे दिन ये आंकड़ा 47.80 करोड़ रुपये के साथ खत्म हुआ।

इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 144.60 करोड़ रुपये रहा। वहीं दुनियाभर में भी जेलर 2 का जलवा बरकरार है। इसका नेट इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 169.65 करोड़ रुपये है जबकि वर्ल्डवाइड कमाई चार दिनों में 317.15 करोड़ रुपये पहुंच गई है।