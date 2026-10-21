76वें दिन Hanuman Ansh ने दिखाया दोगुना 'बल', बॉक्स ऑफिस पर लंबी छलांग मारकर लूट लिया बॉक्स ऑफिस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हनुमान अंश (Hanuman Ansh) पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यह फिल्म पिछले ढाई महीनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। बीते दिन लग रहा था कि अब फिल्म का खेल खत्म। लेकिन नहीं, इस फिल्म ने 76वें दिन बढ़ोतरी के साथ फिर से हैरान किया है।

नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) की बायोग्राफिकल डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को शुरुआती 15 दिनों में जहां शोज और ऑडियंस नहीं मिल रही थी। अब आलम यह है कि 75 दिन बाद भी सिनेमाघरों में यह फिल्म राज कर रही है।

हनुमान अंश की कमाई में उछाल 76वें दिन तो इस फिल्म की कमाई में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, हनुमान अंश ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 76वें दिन यानी 11वें बुधवार को 62 करोड़ रुपये के करीब कारोबार किया है।

हनुमान अंश का टोटल कलेक्शन वहीं, बीते दिन यानी दशहरा के दिन हनुमान अंश की कमाई सिर्फ 28 लाख रुपये हुई थी। इस लिहाज से माने तो फिल्म का कलेक्शन बुधवार को दोगुना बढ़ा है। फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन अब 340.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है, वहीं ग्रॉस कलेक्शन 400 करोड़ के पार है।

विदेशों में भी खूब देखी जा रही है फिल्म हनुमान अंश विदेशों में भी खूब कमाई कर रही है। इस डिवोशनल फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में करीब 48.60 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है और दुनियाभर में कलेक्शन 450.68 करोड़ रुपये है।