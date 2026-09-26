51वें दिन Hanuman Ansh पर बरसी नीम करोली बाबा की कृपा, शनिवार को Box Office पर डिवोशनल फिल्म ने छापे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म हनुमान अंश इस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। वहीं शनिवार को फिल्म ने थिएटर्स में 51 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी इसकी कमाई की रफ्तार अच्छी बनी हुई है।

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51 7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर कमाल ही कर दिखाया है। सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये के साथ खाता खोला था लेकिन 2 हफ्तों के बाद इसकी कमाई का गणित ही बदल गया और इसने करोड़ों में नोट छापना शुरू कर दिये।

लेकिन इसके बावजूद शनिवार को फिल्म ने फिर से बढ़ोतरी दिखाई और 34% ऑक्यूपेंसी के साथ शानदार कलेक्शन किया। इस कलेक्शन के साथ फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 297.11 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 350.94 करोड़ रुपये हो गया है।