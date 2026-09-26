51वें दिन Hanuman Ansh पर बरसी नीम करोली बाबा की कृपा, शनिवार को Box Office पर डिवोशनल फिल्म ने छापे करोड़ों
7 अगस्त को रिलीज हुई डिवोशनल फिल्म Hanuman Ansh ने बॉक्स ऑफिस पर 51 दिन पूरे कर लिये हैं। शनिवार को फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया है।
HighLights
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51
शनिवार को फिल्म ने की शानदार कमाई
7 अगस्त को रिलीज हुई थी फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म हनुमान अंश इस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। वहीं शनिवार को फिल्म ने थिएटर्स में 51 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी इसकी कमाई की रफ्तार अच्छी बनी हुई है।
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 51
7 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) ने बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर कमाल ही कर दिखाया है। सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने पहले दिन मात्र 10 लाख रुपये के साथ खाता खोला था लेकिन 2 हफ्तों के बाद इसकी कमाई का गणित ही बदल गया और इसने करोड़ों में नोट छापना शुरू कर दिये।
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वहीं अब शनिवार को इसने 51 दिन पूरे कर लिये हैं और सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने इस हफ्ते का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है। शुक्रवार को फिल्म ने 3.35 करोड़ रुपये कमाए और फिर जब इसी दिन द वन (The Vvaan) ने थिएटर्स में दस्तक दी तो लगा कि अब हनुमान अंश की कमाई की रफ्तार धीमी हो सकती है।
लेकिन इसके बावजूद शनिवार को फिल्म ने फिर से बढ़ोतरी दिखाई और 34% ऑक्यूपेंसी के साथ शानदार कलेक्शन किया। इस कलेक्शन के साथ फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 297.11 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 350.94 करोड़ रुपये हो गया है।
हनुमान अंश डे 51 कलेक्शन - 5.58 करोड़ रुपये
नेट इंडिया कलेक्शन- 297.11 करोड़ रुपये
ग्रॉस इंडिया कलेक्शन- 350.94 करोड़ रुपये
हनुमान अंश के बारे में
'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) एक बायोपिक फिल्म है। इसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। यह नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित उनकी किताब 'डिवाइन डिटूर: दैट चेंज्ड माई लाइफ' पर बनी है। इसमें शोभिनव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अनिल रस्तोगी, पूर्णिमा तिवारी, सुगंधा मल्होत्रा, भगवानदास पटेल और नेहा परांजपे भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है।
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