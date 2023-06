'अरे यार ये तो ज्ञान दे रहा है', जीशान अय्यूब ने Scoop में अपने किरदार को लेकर की बात, 'इमरान' की बताई खासियत

Zeeshan Ayyub Talk About His Character In Web Series Scoop हंसल मेहता की लेटेस्ट वेब सीरीज स्कूप हाल ही में रिलीज हुई है और लगातार चर्चा में बनी हुई है। वहीं अब सीरीज में इमरान का किरदार निभाने वाले एक्टर जीशान अय्यूब ने स्कूप को लेकर बात की है। एक्टर ने शूट के दौरान हंसल मेहता से मिली सलाह के बारे में भी बताया।