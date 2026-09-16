'मैंने नहीं किया...' Sonakshi Sinha के पति जहीर इकबाल के पैर में लगी चोट, हाथ थाम गणपति दर्शन को पहुंचा कपल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) ने एक बार फिर अपनी मजेदार केमिस्ट्री से सबका ध्यान खींचा। गणेश चतुर्थी के मौके पर दोनों भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। जहीर के पैर में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो छड़ी के सहारे चलते नजर आए।

इस दौरान फोटोग्राफरों ने जहीर से उनके पैर की चोट के बारे में पूछा। सोनाक्षी सिन्हा ने स्थिति को गंभीर होने देने के बजाय एक मजेदार जवाब दिया, जिससे जहीर और उनके आसपास मौजूद लोग हंसने लगे। सोनाक्षी सिन्हा ने दिया मजेदार जवाब इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी और जहीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और जहीर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में एक साथ पहुंचे। सोनाक्षी ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं जहीर ने सफेद टी-शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी।

जब दोनों फोटोग्राफरों के लिए पोज दे रहे थे, तभी सबकी नजर जहीर के पैर में लगी चोट पर पड़ी। फोटोग्राफर्स ने पूछा कि जहीर के पैर में क्या हुआ? इस पर सोनाक्षी ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए लिखा कि उन्होंने कुछ नहीं किया।