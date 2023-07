वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के साथ लवली काजल का पहला गाना हुआ रिलीज, सावन और भगवान शिव पर बेस्ड है एल्बम

Worldwide Records Released New Album With Lovely Kajal लवली काजल ने हाल ही में भोजपुरी म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने कंपनी के साथ जुड़ने पर खुशी जताई थी। वहीं अब उनका पहला म्यूजिक वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है जो सावन और भगवान शिव की भक्ति पर बेस्ड है। एल्बम में लवली काजल बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

Worldwide Records Released New Album With Lovely Kajal

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के साथ हाल ही में एक्ट्रेस लवली काजल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने कंपनी के साथ जुड़ कर कुछ नए और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने की उम्मीद जताई थी। वहीं, अब वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के साथ उनकी पहला गाना भी रिलीज कर दिया गया है। लवली काजल का ये लेटेस्ट ट्रैक भगवान शिव और सावन के इर्द- गिर्द बुना गया है। सावन आते ही बारिश की फुहारों के साथ चारों- ओर हरियाली देखने को मिलती है। इसके साथ ही भोलेनाथ के भक्त कंधे पर कांवर लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए उन्हें जल चढ़ाने निकल पड़ते हैं। इस नजारे को देखकर लवली सिंह भी देवघर जाने के लिए बेकरार हो जाती हैं। उनका भी मन करता है भगवान शिव की भक्ति करने का। रिलीज हुआ गाना इसी ताने-बाने के साथ वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने अपना नया गाना रिलीज किया है, जिसे लवली काजल पर फिल्माया गया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भोजपुरी बोलबम गीत 'सावन में घुमा दी देवघर राजा जी' रिलीज किया है। कैसा है गाने का वीडियो ? वीडियो में दिखाया गया है कि सड़क पर कंवरियों का ग्रुप बोलबम का जयकारा लगाते हुए जा रहा है, जिन्हें देखकर एक्ट्रेस लवली काजल की भी देवघर जाने की इच्छा होने लगती है। वह अपने पति से कहती हैं कि 'जब से चढ़ल बा राजा जी सवनवा, तबे से भोले भोले रटे हमार मनवा, नया ना लीं ना कवनो सहार राजा जी, असो सावन में घुमा दी देवघर राजा जी'... कौन हैं गाने के मेकर्स ? वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के इस गाने के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं। गाने के बोल यादव राज ने लिखे हैं। वहीं, म्यूजिक राहुल यादव ने दिया है। गाने के निर्देशक रवि पंडित हैं और कोरियोग्राफर विशाल गुप्ता हैं। संपादक दीपक पंडित हैं। डीआई रोहित सिंह ने किया है। म्यूजिक राइट्स वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है।

Edited By: Vaishali Chandra