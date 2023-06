कहां गुम हैं CID फेम विवेक मशरू? ट्विटर पर लोगों ने किया एक्टर के किरदार को याद

नई दिल्ली, जेएनएन। CID Fame Vivek Mashru: टीवी का पॉपुलर शो रहा सीआईडी (CID) ने दर्शको का मनोरंजन करीब 21 सालों तक किया था। यह शो बच्चों से लेकर बड़ों समेत सभी की पहली पसंद बन गया था। पूरे 21 साल तक चलने के बाद यह शो 27 अक्टूबर 2018 को बंद किया।

इस दिन सीआईडी का आखिरी टेलीकास्ट हुआ था। शो के 21 सालों पर कई स्टार्स कास्ट बदली गई। इन्ही में से एक थे एक्टर विवेक मशरू। सालों बाद विवेक एक बार फिर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं।

दरअसल, एक महीने पहले यानी 21 मई को ट्विटर पर एक शख्स ने एक्टर की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, "अगर आप उन्हें जानते हैं, तो आपका बचपन अद्भुत था।" वहीं ठीक एक महीने बाद यानी 21 जून को एक्टर ने इस पोस्ट पर रीट्वीट किया है और लिखा, "मैंने जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपकी दया, प्यार और सराहना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इसकी बहुत सराहना की जाती है। अनंत आभार और प्यार, हमेशा।”

Thank you so much for your kindness, love, and appreciation for whatever little I have done. It means a lot to me and it is deeply appreciated! Infinite gratitude and love, always.👍🙏🙏🙏☀️⭐️💛 https://t.co/TjD0UJVR9B