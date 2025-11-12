पत्नी की खातिर Dharmendra ने गोविंदा को जड़ा था जोरदार तमाचा? वजह जानकर उड़ेगे होश
89 साल के धर्मेंद्र सिर्फ जनता के ही नहीं , बल्कि फिल्मी सितारों के भी फेवरेट हैं। सलमान खान से लेकर गोविंदा और शाह रुख खान तक, हर कोई उन्हें बहुत मानता है। हालांकि, एक बार अपनी पत्नी हेमा मालिनी की खातिर उन्होंने हीरों नंबर 1 गोविंदा को कथित तौर पर जोरदार थप्पड़ जड़ा था। क्या थी इसकी वजह, यहां पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों में एंग्री यंग मैन बनकर दुश्मनों की क्लास लगाने वाले धर्मेंद्र को असल जिंदगी में काफी स्वीट माना जाता है। हालांकि, ऐसा नहीं है, जब 'शोले' के 'वीरू' को गुस्सा आता है, तो अच्छे-अच्छे लोग कांप जाते हैं।
एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था, जब धर्मेंद्र (Dharmendra) ने आव देखा ना ताव, सीधा बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 को थप्पड़ जड़ दिया था। रिपोर्ट्स की मानें तो, गोविंदा पर उनके भड़कने का कारण थी पत्नी हेमा मालिनी। क्यों धर्मेंद्र ने कथित तौर पर मारा था गोविंदा को तमाचा, नीचे पढ़ें विस्तार से:
गोविंदा के इस नाटक से हुए थे परेशान
ये किस्सा 90 के दौरान का है, जब गोविंदा का समय बॉलीवुड में काफी अच्छा था। उन्हें एक फिल्म 'आवारगी' के लिए साइन किया था, जिसका निर्देशन महेश भट्ट ने किया था और फिल्म की प्रोड्यूसर हेमा मालिनी थी। चीची के अपोजिट इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री को कास्ट किया गया था। गोविंदा फिल्म में काम करने के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन अचानक ही कहानी में अनिल कपूर की एंट्री हो गई। इंडिया.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कहानी में मेकर्स ने थोड़ा सा बदलाव किया और अनिल कपूर की एंट्री डाल दी। जब ये बात गोविंदा (Govinda) को पता चली तो वह काफी नाराज हुए।
रिपोर्ट्स की मानें तो, गोविंदा ने दूसरे एक्टर की वजह से मूवी छोड़ने का निर्णय लिया। उनका ये डिसीजन प्रोडक्शन टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से ही एक्टर्स का शेड्यूल बिठाने में दिक्कत आ रही थी। रिपोर्ट्स की मानें तो हेमा मालिनी ने ये बात धर्मेंद्र को बताई और उनसे गोविंदा को समझाने की बात कही। पत्नी की खातिर धर्मेंद्र भी इस बात के लिए राजी हो गए।
धर्मेंद्र ने गोविंदा के लिए रखी प्राइवेट मीटिंग
रिपोर्ट्स की मानें तो, धर्मेंद्र ने गोविंदा से बातचीत करने और उन्हें समझाने के लिए एक प्राइवेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उन्होंने धैर्य रखते हुए हीरो नंबर 1 गोविंदा को समझाने की और उनके डिसीजन को बदलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत व्यर्थ गई। गोविंदा के अड़ियल स्वभाव के कारण कथित तौर पर धर्मेंद्र अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और उन्होंने एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया।
जब ये बात मीडिया में आग की तरह फैलने लगी, तो धर्मेंद्र ने इन सभी बातों को महज एक अफवाह बताया। आपको बता दें कि गोविंदा और धर्मेंद्र का रिश्ता काफी अच्छा है। जब 89 साल के धर्मेंद्र को अस्पताल में एडमिट किया गया था, तो गोविंदा उनसे मिलने ब्रीच कैंडी पहुंचे थे।
