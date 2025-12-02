Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    46 साल पहले धूमधाम से हुई ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी, पाकिस्तानी सिंगर ने किया था परफॉर्म

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    Rishi Kapoor-Neetu Kapoor Wedding: ऋषि कपूर और नीतू कपूर के प्यार की शुरूआत काफी पहले हो गई थी। जब राज कपूर और परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो इस रिश्ते के लिए हामी भर दी गई और आखिरकार दोनों की शादी तय कर दी गई। शादी के लिए राज कपूर (Raj Kapoor) ने अपने बेटे के लिए हर छोटी-बड़ी व्यवस्था की और बड़ी धूमधाम से ये शादी हुई, जिसमें एक मशहूर पाकिस्तानी सिंगर ने परफॉर्म भी किया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    धूमधाम से हुई थी ऋषि-नीतू की शादी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में एक्टर ऋषि कपूर ने कई बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम किया। दादा पृथ्वीराज कपूर, फिर पिता राज कपूर और अपने चाचा शशि कपूर की तरह ही उन्होंने भी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। फिल्मों में काम करने के बाद ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की जिंदगी में शादी का वो पल भी आया, जब उन्होंने दूल्हा बनकर नीतू कपूर (Neetu Kapoor) को अपने हमसफर के तौर पर चुना। साल 1980 में कपूर परिवार ने बड़ी धूमधाम से ये शादी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऋषि कपूर की शादी में आए पाकिस्तानी सिंगर

    ऋषि कपूर और नीतू कपूर के प्यार की शुरूआत काफी पहले हो गई थी। जब राज कपूर और परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो इस रिश्ते के लिए हामी भर दी गई और आखिरकार दोनों की शादी तय कर दी गई। शादी के लिए राज कपूर (Raj Kapoor) ने अपने बेटे के लिए हर छोटी-बड़ी व्यवस्था की।

    Rishi Neetu Wed

    22 जनवरी 1980 को आखिरकार ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने में शादी की (Rishi-Neetu Wedding)। इसके बाद आर के स्टूडियो में 23 जनवरी को एक शानदार रिसेप्शन रखा गया। इस रिसेप्शन पार्टी में कई बड़े दिग्गज कलाकार शामिल हुए। इस रिसेप्शन पार्टी में पाकिस्तान के एक बड़े सिंगर को भी इनवाइट किया गया था। अब सालों बाद ऋषि कपूर और नीतू कपूर का वेडिंग रिसेप्शन कार्ड वायरल हो रहा है। इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं।

    यह भी पढ़ें- महाफ्लॉप की वजह से Rishi Kapoor को पहुंचा था गहरा सदमा, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में हुए थे भर्ती

    नुसरत फतेह अली खान ने किया था परफॉर्म

    ऋषि और नीतू की शादी में पाकिस्तानी सिंगर नुसरत फतेह अली खान को बुलाया गया था। नुसरत फतेह अली खान ने शादी में आकर खूब गाने गाए और महफिल सजाई थी। वायरल हो रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नुसरत फतेह अली खान (Nusrat Fateh Ali Khan) गाना गा रहे हैं और ऋषि कपूर उनके गानों पर जमकर थिरक रहे हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Kunal Tripathi (@mumbaiheritage)

     

    ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। माना जाता है कि इसी परफॉर्मेंस के बाद नुसरत फतेह अली खान (Nusrat Fateh Ali Khan Songs) की पहचान बॉलीवुड में हो गई थी और धीरे-धीरे उन्हें भारत में कॉन्सर्ट्स मिलने लगे थे। हालांकि ये वो वक्त था जब दिवंगत नुसरत फतेह अली खान ने बॉलीवुड में कोई गाना नहीं गाया था। हालांकि वो अपनी कव्वालियों के चलते मशहूर जरूर हो गए थे।

    Rishi Neetu e

    सोशल मीडिया पर ऋषि-नीतू की शादी का रिसेप्शन कार्ड अब वायरल हो रहा है। इस रिसेप्शन कार्ड में रिसेप्शन की डेट बुधवार 23 जनवरी 1980 लिखी गई है। साथ ही बताया गया है कि, शाम साढ़े 6 बजे से 9 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि ऋषि कपूर और नीतू की शादी के बाद दो बच्चे हुए रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और रिद्धिमा कपूर। रणबीर बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर हैं तो वहीं रिद्धिमा एक ज्वैलरी डिजाइनर हैं। ऋषि कपूर का साल 2020 में निधन हो गया था।

    यह भी पढ़ें- परिवार की मान मर्यादा को एक्ट्रेस ने डेब्यू मूवी में ही कर दिया था स्वाहा, कभी हुआ करती थी लेडी सुपरस्टार