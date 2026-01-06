80 के दशक में रातोंरात बनी स्टार... एक हादसे ने तबाह किया करियर, कभी खूबसूरती से फैंस के दिलों पर किया राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं, जिन्होंने अपनी अलग छाप फिल्म इंड्स्ट्री में छोड़ी। इन हीरोइनों को दर्शकों का प्यार मिला, लोगों ने इन्हें खूब सराहा भी लेकिन अफसोस बदलते वक्त के साथ ये हीरोइनें गायब हो गईं। तल्लूरी रामेश्वरी भी उन अभिनेत्रियों में आती हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल डाली।

फिल्मों में आते ही छा गईं तल्लूरी रामेश्वरी 80 के दशक में यूं तो कई हीरोइनें हिंदी सिनेमा में आ रही थीं इसी बीच आईं तल्लूरी रामेश्वरी (Talluri Rameshwari)। सांवली-सलौनी, सिंपल, सादा और सरल स्वभाव वाली तल्लूरी रामेश्वरी जब आईं तो वो हर डायरेक्टर और एक्टर की पहली पसंद बन गईं। साल 1977 में तल्लूरी रामेश्वरी ने फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए (Dulhan Wahi Jo Piya Man Bhaye) से अपने करियर की शुरूआत की थी।

इस फिल्म में उन्होंने कम्मो का किरदार निभाया। बड़ी बात ये थी कि वो पहली ही फिल्म से छा गईं। रातोंरात तल्लूरी को इस फिल्म से स्टारडम हासिल हो गया। इसके बाद वो तेलुगू फिल्म सीतामालक्ष्मी में काम किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।

जीतेंद्र के साथ जमी जोड़ी तल्लूरी रामेश्वरी हिंदी सिनेमा में आते ही छा गईं। उन्हें बड़े-बड़े फिल्ममेकर्स फिल्मों के ऑफर्स देने लगे। साल 1980 में उन्होंने फिल्म आशा में काम किया। इस फिल्म में जीतेंद्र के साथ नजर आईं। फिल्म में उन्होंने जीतेंद्र की पत्नी माला का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड का नोमिनेशन भी मिला।

इसके अलावा वो मिथुन के साथ फिल्म मेरा रक्षक में दिखीं, जो कि साल 1978 में आई थी और फिल्म हिट रही थी। कहा जाता है कि जब रामेश्वरी फिल्मों में काम कर रही थीं तो उस दौर की कई अभिनेत्रियों के दिल में भी उनके नाम का खौफ हो गया था। हालांकि धीरे-धीरे वो पर्दे पर कुछ और नए किरदारों में दिखने लगीं। कुछ सालों बाद रामेश्वरी मां, पत्नी और बहन के किरदारों में नजर आने लगीं। हिंदी फिल्मों के अलावा रामेश्वरी ने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा कुछ टीवी शोज भी रामेश्वरी ने किए। जो हिट भी रहे।

एक हादसे से बदली जिंदगी अच्छी फिल्में चल रही थीं और काम भी खूब मिल रहा था। इसी बीच तल्लूरी रामेश्वरी की जिंदगी में एक दर्दनाक मोड़ आया। दरअसल साल 1979 की बात है और उस वक्त तल्लूरी रामेश्वरी एक फिल्म सुनैना की शूटिंग कर रही थीं। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान तल्लूरी रामेश्वरी को घोड़े पर बैठकर एक सीन शूट करना था।

सारा सेटअप होने के बाद वो शूटिंग कर रही थीं कि अचानके से वो घोड़े से गिर गईं और उनकी एक आंख से खून बहने लगा। ये देखकर सेट पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया और उन्हें तुरंत अस्पताल से जाया गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया लेकिन अफसोस डॉक्टर्स ने कहा कि, इसे ठीक होने काफी वक्त लगेगा। इस हादसे ने तल्लूरी की जिंदगी में सब बदल दिया। उनके हाथ से कई फिल्में निकल गईं और ऑपरेशन के बाद उनकी एक आंख छोटी हो गई।