आजादी की लड़ाई लड़ने वाली हीरोइन, दर्जी से था प्यार फिर कर ली शादी; कभी दादी तो कभी मां बनकर जीता दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीना पाठक हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अदाकाराओं में शुमार रही थीं। फिल्मी करियर के अलावा भारत की आजादी के लिए आवाज उठाने के लिए भी दीना को जाना जाता था। आइए जानते हैं कि कैसे वेटरन एक्ट्रेस ने अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था।

रंगमंच के माध्यम से हिलाई ब्रिटिश हुकूमत की नींव 4 मार्च 1922 को जन्मीं दीना पाठक (Dina Pathak) का पुराना सरनेम (शादी से पहले) गांधी था। छात्र जीवन से ही दीना के तेवर काफी तीखे और तेजतर्रार थे। बचपन में उनके पिता उन्हें एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपनी जिद के कारण उन्होंने गर्ल और ब्वॉयस दोनों के लिए बने स्कूल में एडमिशन लिया।

जननाट्य आंदोलन के जरिए दीना पठाक ने अपनी आवाज को बुलंद किया। जिसमें सबसे अधिक योगदान उनके गुजराती लोकनाट्य शैली भवई का रहा था। इसके माध्मम से अभिनेत्री ने अंग्रेजों के गुलाम देशवासियों में भीतर सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया था और आजादी की चिंगारी को हवा दी थी।

बड़ी बहन से मिली प्रेरणा दरअसल दीना पाठक के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी बड़ी बहन शांता गांधी क, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की क्लासमेट थीं। शांता भी इंदिरा के साथ-साथ कदम से कदम मिलाते हुए उन दिनों में राजनीतिक कामों में पूरी तरह से सक्रिय रही थीं और उनको देखकर दीना पाठक में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा जागा था।

दीना पाठक की लोकप्रिय फिल्में एक वेटरन एक्ट्रेस के तौर पर दीना पाठक ने लंबे समय तक हिंदी सिनेमा में राज किया। इस दौरान उन्होंने बड़े पर्दे पर कभी मां तो कभी दादी बनकर कई लोकप्रिय किरदार अदा किए थे। उनकी पॉपुलर मूवीज के बारे में बात की जाए तो उनकी लिस्ट इस प्रकार है-