US इंफ्लूएंसर को Kal Ho Naa Ho में काम करने के लिए नहीं मिले पैसे, बोलीं- '17 घंटे के 6 हजार...'
शाह रुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान अभिनीत 2003 की फिल्म 'कल हो ना हो' भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक क्लासिक फिल्म है। हालांकि, अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ऐश कैंटली का दावा है कि उन्होंने इस फिल्म में काम किया था और यह उनके जीवन का सबसे बुरा अनुभव था। उन्होंने बताया कि यह अनुभव इतना बुरा था कि उन्होंने अपना करियर ही बदल लिया।
इंफ्लूएंसर को हुआ बुरा एक्सपीरियंस
अब इस मूवी के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो। अमेरिका की एक इंफ्लूएंसर ऐश कैंटली ने खुलासा किया कि उन्होंने कल हो ना हो के सेट पर काम किया था। और उनका ये अनुभव बेहद खराब रहा। उन्होंने बताया कि सेट डिज़ाइनर के तौर पर उन्हें पुरुषों की तुलना में कम पेमेंट मिली।
सेट डिजाइनर थीं ऐश
ऐश कैंटली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया,जिसमें उन्होंने फिल्म के बारे में बात की और कहा,'मैंने फिल्म कल हो ना हो में काम किया था और यह इतनी बुरी थी कि मुझे करियर बदलना पड़ा। उस फिल्म में मेरा अनुभव इतना बुरा था कि मैंने शायद उसे ब्लॉक करने की कोशिश की। सबसे पहले, मुझे प्रति दिन 75 डॉलर (लगभग 6,000 रुपये) का भुगतान मिला। मैं 12 से 17 घंटे सेट पर बिताती थी। मैं एक सेट डिजाइनर थी, जिसका मतलब है कि मैंने अपना अधिकांश समय इस इसके सेट को इंच-इंच करके डिजाइन करने में दिया।'
ऐश ने यह भी बताया कि सेट पर मौजूद पुरुष उनसे ज़्यादा कमा रहे थे। उन्हें 125 डॉलर (करीब 11,000 रुपये) मिल रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि वहां पर खाने की बहुत ही बुरी व्यवस्था थी। इसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा काम बताया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे और वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगी।
