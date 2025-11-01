Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    US इंफ्लूएंसर को Kal Ho Naa Ho में काम करने के लिए नहीं मिले पैसे, बोलीं- '17 घंटे के 6 हजार...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    शाह रुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान अभिनीत 2003 की फिल्म 'कल हो ना हो' भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक क्लासिक फिल्म है। हालांकि, अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर ऐश कैंटली का दावा है कि उन्होंने इस फिल्म में काम किया था और यह उनके जीवन का सबसे बुरा अनुभव था। उन्होंने बताया कि यह अनुभव इतना बुरा था कि उन्होंने अपना करियर ही बदल लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    शाह रुख खान और प्रीति जिंटा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2003 में शाह रुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान एक फिल्म आई थी नाम था कल हो ना हो। इसे बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। प्रशंसक आज भी इसके गानों का आनंद लेते हैं और इसके डायलॉग को अच्छे से याद किए हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंफ्लूएंसर को हुआ बुरा एक्सपीरियंस

    अब इस मूवी के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो। अमेरिका की एक इंफ्लूएंसर ऐश कैंटली ने खुलासा किया कि उन्होंने कल हो ना हो के सेट पर काम किया था। और उनका ये अनुभव बेहद खराब रहा। उन्होंने बताया कि सेट डिज़ाइनर के तौर पर उन्हें पुरुषों की तुलना में कम पेमेंट मिली।

    यह भी पढ़ें- कार एक्सीडेंट में खोया था पहला प्यार, Preity Zinta ने सालों बाद सुनाई दर्दनाक दास्तान

    सेट डिजाइनर थीं ऐश

    ऐश कैंटली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया,जिसमें उन्होंने फिल्म के बारे में बात की और कहा,'मैंने फिल्म कल हो ना हो में काम किया था और यह इतनी बुरी थी कि मुझे करियर बदलना पड़ा। उस फिल्म में मेरा अनुभव इतना बुरा था कि मैंने शायद उसे ब्लॉक करने की कोशिश की। सबसे पहले, मुझे प्रति दिन 75 डॉलर (लगभग 6,000 रुपये) का भुगतान मिला। मैं 12 से 17 घंटे सेट पर बिताती थी। मैं एक सेट डिजाइनर थी, जिसका मतलब है कि मैंने अपना अधिकांश समय इस इसके सेट को इंच-इंच करके डिजाइन करने में दिया।'

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Ash Cantley| Talk Pop To Me (@ashcantley)

    ऐश ने यह भी बताया कि सेट पर मौजूद पुरुष उनसे ज़्यादा कमा रहे थे। उन्हें 125 डॉलर (करीब 11,000 रुपये) मिल रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि वहां पर खाने की बहुत ही बुरी व्यवस्था थी। इसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा काम बताया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे और वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगी।

    यह भी पढ़ें- हीरोइनों के गिरने से हिट होतीं इस डायरेक्टर की फिल्में, Kajol और Preity Zinta से जुड़ा अंधविश्वास जानते हैं!