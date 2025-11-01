US इंफ्लूएंसर को Kal Ho Naa Ho में काम करने के लिए नहीं मिले पैसे, बोलीं- '17 घंटे के 6 हजार...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2003 में शाह रुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान एक फिल्म आई थी नाम था कल हो ना हो। इसे बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। प्रशंसक आज भी इसके गानों का आनंद लेते हैं और इसके डायलॉग को अच्छे से याद किए हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंफ्लूएंसर को हुआ बुरा एक्सपीरियंस अब इस मूवी के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर शायद ही किसी को यकीन हो। अमेरिका की एक इंफ्लूएंसर ऐश कैंटली ने खुलासा किया कि उन्होंने कल हो ना हो के सेट पर काम किया था। और उनका ये अनुभव बेहद खराब रहा। उन्होंने बताया कि सेट डिज़ाइनर के तौर पर उन्हें पुरुषों की तुलना में कम पेमेंट मिली।