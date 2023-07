Urfi Javed LSD 2 बिग बॉस ओटीटी से सुर्खियों में आईं उर्फी अब बॉलीवुड डेब्‍यू की तैयारी कर रही हैं। उन्‍हें फिल्‍म LSD 2 में लीड रोल ऑफर हुआ है। इस फिल्‍म में उर्फी के अलावा बिग बॉस 16 फेम एक्‍ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया भी नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्ममेकर्स ने इस मूवी के लिए उर्फी को संपर्क किया है।

Urfi Javed LSD 2 Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Urfi Javed LSD 2: उर्फी जावेद हर बार एक नया फैशन लेकर मीडिया में आती है। हर इवेंट में उनका लुक अपनी निगाहों को अपनी तरफ मोड़ लेता है, लेकिन इस बार एक्ट्रेस एक खास वजह से चर्चा में है। दरअसल, उर्फी के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। 'बिग बॉस ओटीटी' से सुर्खियों में आईं उर्फी अब बॉलीवुड डेब्‍यू की तैयारी कर रही हैं। उन्‍हें फिल्‍म LSD 2 में लीड रोल ऑफर हुआ है। एकता कपूर की फिल्म में नजर आएगी उर्फी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्‍म में उर्फी के अलावा 'बिग बॉस 16' फेम एक्‍ट्रेस निमृत कौर अहलूवालिया भी नजर आएंगी। निमृत को यह फिल्‍म शो के दौरान ही ऑफर हो गई थी, जब एकता एक टास्‍क लेकर बिग बॉस के घर में पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि फिल्ममेकर्स ने इस मूवी के लिए उर्फी को संपर्क किया है। हालांकि अभी तक एक्ट्रेस ने जवाब में क्या कहा है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। View this post on Instagram A post shared by Uorfi Javed (@urf7i) 'LSD' का सीक्वल है बता दें, ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई 'LSD' का सीक्वल है, जिसमें राजकुमार राव, नुसरत भरुचा और अंशुमान झा जैसे सितारे नजर आए थे। फिल्‍म न सिर्फ हिट रही थी, बल्कि इसके फिल्म मेकिंग की भी खूब तारीफ हुई है। उर्फी जावेद का नया लुक इसी बीच उर्फी जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने जूतों से अपनी ड्रेस बनाई है। उर्फी जावेद को जूतों की ड्रेस में देखकर लोगों के एक बार फिर होश उड़ गए हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं उर्फी जावेद डिब्बे से जूते निकालती हैं और साइज ठीक नहीं होने पर परेशान होती हैं लेकिन उन्हें तुरंत आइडिया आता है और जूतों से ड्रेस बना लेती हैं। उर्फी जावेद जूतों से बनी ड्रेस पहनकर कैमरे के साथ चलती नजर आती हैं और इस दौरान वहां नजर आ रही बिल्ली डर जाती है। उर्फी जावेद ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'कोई जूते से ना मारे उर्फी को।'

Edited By: Aditi Yadav