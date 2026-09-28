Tumbbad 2 को लेकर बढ़ा सस्पेंस! सोहम शाह को फैन से मिला रहस्यमयी तोहफा, क्या मूर्ति में छिपी है कहानी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'तुम्बाड' (Tumbbad) को अपनी ओरिजिनल थिएट्रिकल रिलीज के बाद कल्ट फिल्म का दर्जा मिला। साल 2024 में री-रिलीज के समय इसके दर्शक भारी मात्रा में सिनेमाघर पहुंचे। तभी से सिनेमाघरों में इसकी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई थी।

सोहम शाह ने दिया फिल्म पर अपडेट इसके बाद से ही इसके सीक्वल 'तुम्बाड 2' के अपडेट्स का फैंस बेसब्री से इंतजार करने लगे। अब इस उत्सुकता के बीच सोहम शाह (Sohum Shah) ने हाल ही में अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया। बता दें कि फिल्ममेकर को 'तुम्बाड' की दुनिया से इंस्पायर्ड एक हाथ से बना गिफ्ट मिला है जोकि पार्ट 2 की कहानी को कहीं न कहीं रिवील करता है।

दरअसल, सोहम शाह को उनके एक फैन ने फिल्म में मौजूद देवी की एक खूबसूरती हाथ से बनी मूर्ति गिफ्ट की है। सोहम हमेशा से ही ‘तुम्बाड’ को अपना समर्थन देने वाले दर्शकों और फैंस के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं, ऐसे में अब एक्टर ने फैंस से मिले प्यार को उन्हें पूरे दिल से लौटने का फैसला किया है।