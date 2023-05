The Kerala Story के पश्चिम बंगाल में अब तक रिलीज नहीं होने की खबर से टूटा अदा शर्मा का दिल, फैंस से कही ये बात

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kerala Story West Bengal Release: द केरल स्टोरी पर बंगाल में लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसके बावजूद यह फिल्म अभी तक वहां के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई है। अब इस पर फिल्म एक्ट्रेस अदा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। द केरल स्टोरी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 178.32 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है।

अदा शर्मा ने इस बात की आशा जताई है कि फिल्म जल्द पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म के नेट कलेक्शन की जानकारी भी दी है। पहली तस्वीर में अदा शर्मा को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने टॉप और स्कर्ट पहन रखा है। दूसरी तस्वीर में वह सफेद साड़ी पहनी हुई हैं और एक हाथी को गले लगा रही हैं।

Thank u Kolkata ❤️ we got sooooo many messages on social media we came to meet you all and I hope #TheKeralaStory is allowed into theatres soon in West Bengal pic.twitter.com/e49Iu4INpZ