The Kerala Story में अदा शर्मा के पति बने इशराक से लोगों को हुई थी नफरत, अब बता रहे 'देवता मानस', जानें क्यों?

The Kerala Story Actor Vijay Krishna Says Who Hated Him For Film Now Complimenting Him द केरल स्टोरी के एक्टर विजय कृष्णा ने फिल्म को लेकर बात की। एक्टर ने बताया की उनके किरदार से लोगों को नफरत हो गई थी लेकिन अब वही उनकी तारीफ कर रहे हैं।