The Kerala Story: ब्रिटेन में कैंसिल किए गए 'द केरल स्टोरी' के सारे शोज, दर्शकों को वापस किया टिकट का पैसा

नई दिल्ली, जेएनएन। सुदीप्तो सेन की 'द केरल स्टोरी' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, फिल्म ने 9 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के कलेक्शन के साथ-साथ इसे लेकर विवाद भी गहराता जा रहा है। अब खबर आई है कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन यानी बीबीएफसी ने अब तक 'द केरल स्टोरी' को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिसके चलते इसकी पहले से तय स्क्रीनिंग को कैंसिल करना पड़ा है।

यूके में रहने वाले भारतीय इस बात से नाराज है कि इतने दिनों के बाद भी बीबीएफसी ने 'द केरल स्टोरी' को अब तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया। हालांकि शोज कैंसिल करने के बाद बीबीएफसी ने खरीदे गए सभी टिकट के पैसे रिफंड कर दिए हैं। लेकिन ये बताया कि इस मूवी को कब तक क्लिरेंस मिलेगी। बता दें कि द केरल स्टोरी, 31 सिनेमाघरों में हिंदी और तमिल भाषा में 12 मई को रिलीज होना थी, लेकिन अब सभी सिनेमाघरों की वेबसाइट्स पर इसकी टिकट बेचे जाने पर रोक लगा दी गई है और शोज को कैंसिल कर दिया गया है।

