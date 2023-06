The Kerala Story: 'द केरल स्टोरी' के मेकर्स ने बोला झूठ, ओटीटी राइट्स न बिक पाने की क्या ये है असली वजह?

The Kerala Story OTT Rights फिल्म द केरल स्टोरी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को ओटीटी पर खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सुदीप्तो सेन ने इसकी वजह इंडस्ट्री का उनके खिलाफ गैंग अप करना बताया था लेकिन अब रिपोर्ट्स की मानें तो ओटीटी राइट्स न बिकने की वजह कुछ और है।

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kerala Story OTT Rights: सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी' शुरुआत से ही विवादों में रही थी। इस फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर काफी बवाल मचा था। 5 मई 2023 को रिलीज हुई अदा शर्मा स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इंडिया में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 241.74 करोड़ का हुआ था, जबकि दुनियाभर में फिल्म ने 300 करोड़ मार्क क्रॉस किया था। विवादों के बीच सिनेमाघरों में लोगों से खूब प्यार पाने वाली 'द केरल स्टोरी' को ओटीटी पर कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों पहले फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने इंडस्ट्री पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि इंडस्ट्री उनके खिलाफ गैंग अप कर रही है। क्या इस वजह से नहीं बिक रहे हैं 'द केरल स्टोरी' के ओटीटी राइट्स अब सामने आई हालिया जानकारी के मुताबिक, 'द केरल स्टोरी' को ओटीटी के खरीदार इंडस्ट्री के गैंग अप की वजह से नहीं, बल्कि मेकर्स की डिमांड की वजह से नहीं मिल रहे हैं। ई-टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडस्ट्री के एक करीबी सूत्र ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि, 'द केरल स्टोरी' के लिए फिल्म के मेकर्स बहुत अधिक पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट के हालात को देखते हुए ओटीटी प्लेयर्स के लिए इतना अधिक राशि देना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि, इस पर अब तक 'द केरल स्टोरी' के मेकर्स की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 'द केरल स्टोरी' के लिए सैटेलाइट और डिजिटल पार्टनर्स की तलाश जारी एक तरफ जहां 'द केरल स्टोरी' की ओटीटी रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता 'विपुल अमृतलाल शाह की 'द केरल स्टोरी' के लिए सैटेलाइट और डिजिटल पार्टनर्स की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें कि अदा शर्मा के अलावा इस फिल्म में योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी भी मुख्य भूमिका थी। रिलीज के बाद फिल्म को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया था। इंडिया के बाद फिल्म को 40 अलग-अलग देशों में रिलीज किया गया। दुनियाभर में सुदीप्तो सेन की इस फिल्म ने सफलता का परचम लहराया।

