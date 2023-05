The Kerala Story Box Office: 200 करोड़ पार करने वाली दूसरी फिल्म बनी 'द केरल स्टोरी', विवादों का मिला फायदा?

नई दिल्ली, जेएनएन। अदा शर्मा-स्टारर द केरल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। ये फिल्म तेजी से कमाई करते हुए 200 करोड़ के पार निकल गई है। फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में छा गई थी, जिसके बाद रिलीज होने पर कुछ प्रदेशों में इसे बैन भी किया गया। बावजूद इसके फिल्म सिनेमाघरों में कहर मचा रही है।

5 मई को सिनेमाघरों में द केरल स्टोरी रिलीज हुई। पहले दिन इसने 8.03 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसका फायदा इसे मिलता गया। 'द केरल स्टोरी' ने रिलीज के 15वें दिन यानी शुक्रवार को 6.60 करोड़, शनिवार को 9.15 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद तीसरे रविवार को फिल्म ने एक बड़ा जंप लिया और 17वें दिन फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 11 करोड़ रुपए का धुंआधार कलेक्शन किया।

इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में सिर्फ शाह रुख खान की पठान ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई थी। इसके बाद द केरल स्टोरी ने ये करिश्मा कर दिखाया है। यहां तक की सलमान खान की 'किसी का भाई किसी की जान' का दम 100 करोड़ पार करने में ही निकल गया। अक्षय कुमार की सेल्फी और कार्तिक आर्यन की शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर बेकार ही साबित हुए।

DOUBLE CENTURY… #TheKeralaStory will hit ₹ 200 cr TODAY [Mon; Day 18]… The second #Hindi film to cross the coveted number in 2023, after #Pathaan [Jan 2023]… [Week 3] Fri 6.60 cr, Sat 9.15 cr, Sun 11.50 cr. Total: ₹ 198.97 cr. #India biz. Nett BOC. #Boxoffice pic.twitter.com/PIdIwl4c8J