पश्चिम बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ पर लगे बैन से भड़के अनुराग कश्यप, कहा- फिल्म चाहे जैसी हो, प्रतिबंध लगाना गलत

नई दिल्ली, जेएनएन। Anurag Kashyap On The Kerala Story: ‘द केरला स्टोरी’ पर विवाद आए दिन बढ़ता ही जा रहा है थमने का नाम नहीं ले रहा है। दर्शकों से इस फिल्म को खूब प्यार मिल रहा है। हालांकि, कई पॉलिटिकल पार्टियां इस फिल्म का विरोध करती नजर आ रही है।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म को बैन कर दिया गया है। जहां फिल्म को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। ऐसे में अब जाने-माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी रिएक्शन सामने आया है।

अनुराग ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, "आप फिल्म से सहमत हैं या नहीं, यह प्रोपेगेंडा हो, काउंटर प्रोपेगेंडा हो, आपत्तिजनक हो या नहीं, इस पर बैन लगाना गलत है।''

उन्होंने आगे लिखा, "आप प्रोपेगेंडा से लड़ना चाहते हैं तो फिर बड़ी संख्या में जाकर वो फिल्म देखें, जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ बात करती है और दिखाती है कि किस तरह निहित पूर्वाग्रह को नफरत और अशांति पैदा करने के लिए हथियार बनाया जाता है। यह सिनेमाघरों में चल रही है और इसका नाम अफवाह है। जाओ अपनी आवाज स्ट्रॉन्ग बनाओ, जाओ एक मुद्दा बनाओ, लड़ने का यही सही तरीका है।''

You want to fight propaganda. Then go in numbers and see the film that talks against misuse of social media and how inherent prejudice is weaponised to create hatred and unrest. It’s running in cinemas and is called “Afwaah”. Go make your voice stronger. Go make a point. That’s…