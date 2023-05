The Kerala Story: आखिरकार UK में भी रिलीज को तैयार 'द केरल स्टोरी', खुशी से झूम उठीं एक्ट्रेस अदा शर्मा

नई दिल्ली, जेएनएन। Adah Sharma On The Kerala Story Releasing In UK: द केरल स्टोरी पहले विवाद और अब अपने बिजनेस को लेकर चर्चा में बनी हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है। इस बीच अब द केरल स्टोरी यूके में भी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे लेकर एक्ट्रेस अदा शर्मा बेहद एक्साइटेड हैं।

द केरल स्टोरी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ ही दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। फिल्म साल 2023 में भारत की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है। द केरल स्टोरी ने कमाई के मामले में रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कार, अजय देवगन की भोला और सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान को भी पछाड़ चुकी है।

द केरल स्टोरी अब रिलीज के 12 दिनों बाद अब यूके में भी रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है यानी फिल्म की कमाई और बढ़ने वाली है। यूके में फिल्म की रिलीज को लेकर अदा शर्मा ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है और अपनी खुशी जाहिर की है।

द केरल स्टोरी को लेकर अदा ने कहा, "आखिरकार !!! द केरल स्टोरी UK में रिलीज हो रही है। ये मैं अपने नए दोस्त को अपना हाथी वाला वीडियो दिखा रही हूं और आई, मुझे ब्रेक में लंच खाने के लिए मना रही हैं, क्योंकि तब 'शॉट रेडी' होगा और फिर रोते हुए सीन के दौरान कैसे खाना खाऊंगी? लेकिन नए दोस्त को सब वीडियो शो ऑफ करना है, नहीं तो क्या दोस्ती।"

FINALLY !!! #TheKeralaStory releasing in the UK 😅❤️ this is me showing my new friend my elephant videos and @snehal291986 आई convincing me to eat lunch in the break because then ‘shot ready ‘ will happen and then during crying scenes how to eat? But naye dost ko sab videos show… pic.twitter.com/WD4fON0k9D— Adah Sharma (@adah_sharma) May 17, 2023