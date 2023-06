The Kapil Sharma Show के एक्टर ने 'महिला' के चलते की थी सुसाइड की कोशिश, बोले- 'मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं'

नई दिल्ली, जेएनएन। The Kapil Sharma Show Tirthanand Rao On His Attempting Suicide: कुछ दिन पहले कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' में काम कर चुके तीर्थानंद राव (Tirthanand Rao) ने जान देने की कोशिश की थी और वह भी लाइव आकर। अब तीर्थानंद ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने ये कदम उठाया।

तीर्थानंद राव 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में नाना पाटेकर की मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि उन्हें जूनियर नाना पाटेकर भी कहा जाता है। कुछ दिन पहले एक्टर ने फेसबुक पर लाइव आकर फिनायल पी लिया था। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के बाद उनकी जान बच गई। लेटेस्ट इंटरव्यू में तीर्थानंद ने खुलासा किया कि वह एक महिला की वजह से खुदकुशी करना चाहते थे।

तीर्थानंद राव ने क्यों की थी आत्महत्या की कोशिश?

तीर्थानंद ने बताया कि वह 10 दिनों से बेघर रहे और एक महिला के द्वारा उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे वह तंग आ गए थे। एक्टर ने आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा-

"जब पुलिस ने उसे (महिला) को कॉल किया तो उसने कहा, 'उसे मर जाने दो, मैं वैसे भी उसे छोड़ रही थी' और फोन रख दिया। उसने मेरे खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए हैं और जब मैं उसे फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए कहता हूं तो बदले में पैसे और कीमती सामान मांगती है।"

अपने किए पर शर्मिंदा हैं एक्टर

तीर्थानंद का कहना है कि महिला उनके घर का एक हिस्सा चाहती है, साथ ही उसने उसे 2 लाख रुपये का फोन भी दिया है। सुसाइड करने की कोशिश करने पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। बकौल एक्टर,

"जहर पूरे शरीर में फैल गया था, लेकिन शुक्र है कि मैं ठीक हूं। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं बस इतना चाहता हूं कि वह महिला अपने फर्जी मुकदमे वापस ले और मुझे इन सब से फ्री करे। मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है और मैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं।"

बता दें कि, तीर्थानंद ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ साल 2016 में काम किया था। हालांकि, सुनील ग्रोवर के बाद तीर्थानंद भी शो छोड़ गए थे। बाद में कपिल शर्मा ने उन्हें वापसी का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तीर्थानंद 'कॉमेडी सर्कस के अजूबे' में भी नजर आ चुके हैं।