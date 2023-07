Oommen Chandy के निधन पर द केरल स्टोरी फेम सुदीप्तो सेन ने जताया शोक, धर्म परिवर्तन पर कही बात को किया याद

नई दिल्ली, जेएनएन। Tha Kerala Story Director Sudipto Sen Pay Homage To Oommen Chandy: द केरल स्टोरी साल 2023 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। कम बजट में बनी इस फिल्म की झकझोर देने वाली कहानी ने थिएटर्स से दर्शकों को दूर नहीं जाने दिया। वहीं, अब फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर शोक जताया है और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उनकी राय के बारे में बताया है।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का 79 साल की उम्र में मंगलवार सुबह बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके गुजरने की खबर के बाद से राजनीति के गलियारों में शोक की लहर है। अब तक अलग-अलग पार्टियों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं।

इस कड़ी में फिल्म निर्देशन सुदीप्तो सेन ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ओमन चांडी के लिए एक लंबा नोट लिखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने केरल में धर्म परिवर्तन के गंभीर मुद्दे पर ओमन चांडी की कही बात के बारे में बताया। सुदीप्तो सेन ने कहा, "माननीय मुख्यमंत्री भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, अपनी फिल्म के सिलसिले में उनके साथ काफी समय बिताया। वो केरल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि केरल में धर्मांतरण एक बड़ा खतरा है।"

