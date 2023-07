Tamannah Bhatia ने एयरपोर्ट पर पैपराजी के साथ किया 'कावाला' गाने के हुक स्टेप, वीडियो हुआ वायरल

Tamannaah Bhatia Video तमन्ना भाटिया ( Tamannaah Bhatia ) मंगलवार को एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं जहां वह ब्लैक आउटफिट में नजर आईं । एयरपोर्ट पर तमन्ना ने पैपराजी के लिए पोज भी दिए। इसी दौरान पैपराजी ने उन्हें डांस करने को कहा और उन्होंने मना न करके एयरपोर्ट पर डांस किया । इस वीडियो पर फैंस कमेंट कर रहे हैं ।

Tamannaah Bhatia Kaavaalaa Song Photo Credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav