सोनू निगम के पिता ने गाया था 'बेवफाई का एंथम', 19 सालों से बना हुआ टूटे दिल की आवाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त था, जब सिनेमा जगत में सिंगर सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम (Agam Kumar Nigam) की आवाज भी काफी गूंजी थी। 19 साल पहले अगम की एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था, फिर बेवफाई और इस एल्बम में अगम कुमार द्वारा गाए गए ऐसे दर्द भरे गीत शामिल थे, जो सीधा दिल पर चोट करते थे।

ऐसे में हम आपको अगम कुमार निगम की इसी म्यूजिक एल्बम के एक ऐसे ही सैड सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज भी बेवफाई के एंथम के तौर पर खूब सुना जाता है। अगम कुमार निगम का दर्द भरा गीत साल था 2007 और हर तरफ अगम कुमार निगम के दर्द भरे नगमों की आवाज गूंज रही थी। अगम की फिर बेवफाई (Phir Bewafaai) म्यूजिक एल्बम ने सिनेमा जगत में तहलका मचा दिया और इसके सारे गाने सुपरहिट निकले। उनमें से एक गीत रहा- इश्क ना करना... (Ishq Na Karna) इस गाने को श्रोताओं द्वारा खूब सुना गया। खासतौर पर जो लोग प्यार में बेवफाई का दर्द झेल चुके थे, उनके लिए ये गाना ब्रेकअप एंथम बन गया।

अगम कुमार निगम के अलावा गायिका तुलसी कुमार ने भी इश्क ना करना... को अपनी आवाज दी थी। दोनों मिलकर अपनी मधुर आवाज के दम पर इस सैड सॉन्ग को सिनेमा जगत के इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए अमर कर दिया था। आपको बता दें कि फिर बेवफाई म्यूजिक एल्बम की वजह से सोनू निगम के पिता को एक नई पहचान मिली थी।