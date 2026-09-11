'माता-पिता के सरनेम का दबाव...' Soha Ali Khan के लिए क्या है सफलता का मतलब? एक्ट्रेस ने की खुलकर बात

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं? इन बातों को लेकर अभिनेत्री सोहा अली खान हमेशा से स्पष्ट रही हैं। महत्वाकांक्षी होने को लेकर उनकी अपनी एक परिभाषा रही है। सोहा कहती हैं कि महत्वाकांक्षी होने को लेकर मेरी परिभाषा दूसरों से अलग हो सकती है। मेरे पिता ने इसे लेकर मुझे एक बात समझाई थी।

क्या है सफलता का मतलब? उन्होंने कहा था कि कई लोगों के लिए उनका लक्ष्य जीवन में खुश रहना होता है। आप जो काम कर रही हैं, उसे करते वक्त संघर्ष और मेहनत करने में भी खुशी का एहसास हो रहा है तो वह करो और बनो जो बनना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वह संघर्ष आपको खुश नहीं कर रहा है और केवल एक सीढ़ी है, जो आपको उस खुशी तक लेकर जाएगी तो फिर आपको वह नहीं करना चाहिए।