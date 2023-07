माही श्रीवास्तव ने नए गाने में लटके झटके से बिखेरा जलवा, दिलफेंक आशिक से बोलीं - 'छाती छेद कर दिही'

भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस सिंगर अनुपमा यादव ने हमेशा अपने गानों से लोगों का दिल जीता है। उनके सॉन्ग्स में रोमांस के साथ ही चुलबुले अंदाज की भी झलक होती है। हाल ही में उनकी आवाज से सजे सॉन्ग छाती छेद कर दिही रिलीज हुआ जिसके काफी पसंद किया जा रहा। इस गाने में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव की अदाएं देखने को मिली हैं।

Bhojpuri Song Chaati Ched Kar Dihi Released

Your browser does not support the audio element.

HighLights भोजपुरी इंडस्ट्री की सफल सिंगर हैं अनुपमा यादव लोगों के बीच फेमस हैं इस इंडस्ट्री के गाने रिलीज हुआ अनुपमा यादव का नया गाना

नई दिल्ली, जेएनएन। भोजपुरी सिनेमा गानों में रोमांस का रस डालकर उन्हें बखूबी पेश करने में माहिर है। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, जो सिंगर होने के साथ-साथ एक्टर भी हैं। जितनी तेजी से यह एंटरटेनमेंट की यह दुनिया आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। लोगों में भोजपुरी सिनेमा के गानों का अपना ही क्रेज बना हुआ है। माही श्रीवास्तव की अदाओं ने बनाया दीवाना इसी कड़ी में पॉपुलर भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव का सॉन्ग 'छाती छेद कर दिही' का ऑडियो रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का काफी प्यार मिला। ऑडियो सॉन्ग की अपार सफलता के बाद अब इसी का वीडियो सांग भी रिलीज कर दिया गया है। एक से बढ़कर एक गानों से सबका मन मोह लेने वाली अनुपमा यादव के गाए हुए इस गाने में भोजपुरी सेंसेशन एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव अपनी मोहक अदा से सबको दीवाना बनाती नजर आ रही हैं। दिलफेंक आशिक की लव स्टोरी है यह वीडियो सॉन्ग यह धमाकेदार भोजपुरी सॉन्ग 'छाती छेद कर दिही' को वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। गाने की शुरुआत बुलेट पर सवार एक दिलफेंक आशिक से होती है, जो हीरोइन माही श्रीवास्तव के पास आता है, और उन्हें प्रपोज करता है। ब्यूटीफुल लुक में हाथ में तमंचा लिए पूरे एटिट्यूड में माही श्रीवास्तव कहती हैं कि 'हमके पटावे के देखा जनि सपना, तोहसे लेबल नाही मैच करे अपना, माथा सनकी त साफे मतभेद कर दिही, तोहर वाईट वाईट शर्ट पूरा रेड कs दिही, गोली मार के इयार छाती छेद कर दिही...' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत धमाकेदार भोजपुरी लोकगीत 'छाती छेद कर दिही' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं। सिंगर अनुपमा यादव के गाये इस गीत पर एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज के कुछ समय बाद 15000 से ज्यादा व्यू मिले हैं। गाने के गीतकार आशुतोष तिवारी, संगीतकार विक्की वॉक्स हैं।

Edited By: Karishma Lalwani