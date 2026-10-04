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Singeetham Srinivasa Rao Death: वेटरन साउथ फिल्ममेकर का हुआ निधन, कमल हासन समेत इन सेलेब्स ने जताया शोक

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Sun, 04 Oct 2026 12:31 PM (IST)

साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीतम श्रीनिवास राव का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है।

सिंगीतम श्रीनिवास राव का हुआ निधन (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

सिंगीतम श्रीनिवास राव का हुआ निधन (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

HighLights

  1. नहीं रहे वेटरन साउथ फिल्ममेकर

  2. सिंगीतम श्रीनिवास राव का हुआ निधन

  3. 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीतम श्रीनिवास राव को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। 95 साल के उम्र में वेटरन फिल्ममेकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सिंगीतम साहब बढ़ती उम्र की समस्याओं से जूझ रहे थे और इसी कारण उनका निधन हुआ है। 

सिंगीतम श्रीनिवास राव की मौत की खबर सामने आने के बाद साउथ सिनेमा में मातम पसर गया है। कमल हासन से लेकर जूनियर एनटीआर समेत तमाम फिल्म हस्तियों ने निर्देशक के देहांत पर शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 

सिंगीतम श्रीनिवास राव का हुआ निधन

करीब 6 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले सिंगीतम श्रीनिवास राव का जन्म 21 सितंबर, 1931 को हुआ था। 1950 में बतौर सहायक निर्देशक अपने करियर का आगाज करने वाले सिंगीतम ने बतौर फिल्ममेकर, स्क्रीनप्ले राइटल और म्यूजिक कंपोजर साउथ सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी। इस दौरान उन्होंने अधिकतर तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में करीब 6 दशक तक राज किया।

 

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Singeetam Srinivasa Rao DIED

 3 अक्टूबर को सिंगीतम श्रीनिवास राव की निधन खबर सामने आई, जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री में शोक छा गया। सिंगीतम की मौत की सूचना सामने आने के बाद मशहूर फिल्म कलाकार कमल हासन ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और लिखा है-

आज सुबह सिंगीतम श्रीनिवास राव को अंतिम विदाई दी है। अब वह इस दुनिया में और हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी यादें और शानदार काम हमेशा याद किया जाएगा, इसी वजह से वह हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।

उनके निधन से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक युग का अंत हो गया है। वह एक महान फिल्मकार और इंसान थे। मेरी भी यही इच्छा है कि जिस तरह से सिंगीतम श्रीनिवास राव ने अपना जीवन व्यतीत किया, ठीक उसी तरह से मैं भी जी सकूं।

सिर्फ कमाल हासन ही नहीं बल्कि महेश बाबू, एस एस राजामौली और जूनियर एनटीआर जैसे तमाम साउथ फिल्मी हस्तियों ने सिंगीतम श्रीनिवास राव की मौत पर शोक जताया है। 

इन मूवीज के लिए मशहूर थे सिंगीतम श्रीनिवास राव 

बात की जाए सिंगीतम श्रीनिवास राव की बतौर फिल्ममेकर बनाई गईं लोकप्रिय फिल्मों के बारे में तो उनमें मयूरी, पुष्पक विमान, नीति नियाजिती और आदित्य 369 जैसी कई मूवीज के नाम शामिल हैं। मालूम हो कि बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म सींग गीथम थी।