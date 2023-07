Shraddha Kapoor ने किम कार्दशियन की 'भूतिया' मिरर सेल्फी पर ली चुटकी, लिखा- वो स्त्री है, कहीं भी हो सकती है

Shraddha Kapoor Kim Kardashian Stree 2 श्रद्धा कपूर फिल्म एक्ट्रेस है। अब उन्होंने किम कार्दशियन की मिरर सेल्फी पर प्रतिक्रिया दी है। वह जल्द फिल्म स्त्री 2 में नजर आनेवाली है। इस फिल्म में उनके अलावा और भी कई कलाकारों की अहम भूमिका है।

Shraddha Kapoor Kim Kardashian Stree 2, Shraddha Kapoor news

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Rupesh Kumar