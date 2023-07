Shoaib And Dipika Baby: शोएब इब्राहिम ने बेटे की हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलें- जल्दी हम घर पर होंगे

Shoaib And Dipika Baby Health Update दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम 21 जून को पेरेंट्स बने थे। अब 17 दिन बाद शोएब ने फैंस संग अपने बेटे को लेकर एक गुड न्यूज साझा की है । एक्टर ने देर रात अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि बेटे को NICU से बाहर कर दिया गया है।

HighLights दीपिका कक्कड़ का बेटा NICU से आया बाहर अब जल्द दीपिका और शोएब बेटे को लेकर जाएंगे घर सोशल मीडिया पर दोनों ने दी खास जानकारी

नई दिल्ली, जेएनएन। Shoaib And Dipika Baby: टीवी का मोस्ट फेवरेट कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम 21 जून को पेरेंट्स बने थे। एक्ट्रेस ने प्रीमैच्योर बेटे को जन्म दिया था। पिता बनने के बाद खुद सोशल मीडिया पर शोएब इब्राहिम ने बताया था कि उनके बेटे को कुछ वक्त के लिए NICU में रखा गया है। वहीं अब 17 दिन बाद शोएब ने फैंस संग अपने बेटे को लेकर एक गुड न्यूज साझा की है। एक्टर ने देर रात अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि बेटे को NICU से बाहर कर दिया गया है। बेटे को लेकर शोएब ने दिया नया अपडेट शोएब ने इंस्टाग्राम स्टोरी में बेटे से जुड़ी बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने लिखा, 'अलहमदुलिल्लाह आज हमारे बेटे को NICU से शिफ्ट कर दिया गया है। बस कुछ दिन और अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए। इंशाअल्लाह जल्दी हम घर पर होंगे। हमारा बेटा दिनों दिन अच्छा कर रहा है। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआओं के लिए। बस इसी तरह आगे भी दुआ में शामिल रखिएगा। शोएब के इस पोस्ट को दीपिका कक्कड़ ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर साझा किया है। अस्पताल में है दीपिका कक्कड़ दीपिका भी इन दिनों बेटे के साथ अस्पताल में ही है। शोएब और दीपिका अपने फैन्स को लगातार अस्पताल से अपडेट दे रहे हैं। अपने व्लॉग में एक्ट्रेस ने बताया था कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने बच्चे की खातिर अस्पताल में ही रुकी हुई है। दीपिका ने कहा था, डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन घर से अस्पताल इतनी दूर है कि एक्ट्रेस बच्चे को फीड कराने के लिए बार-बार नहीं आ सकती हैं। एक्ट्रेस ने बताया था कि वह मीरा रोड़ रहती हैं और अस्पताल उनके घर से काफी दूर है। ऐसे में उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि जब तक उनका राजकुमार पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वह भी उसके साथ अस्पताल में ही रहेंगी। शादी के पांच साल बाद बने पेरेंट्स आपको बता दें, दीपिका और शोएब की लव स्टोरी 'ससुराल सिमर का' के सेट शुरू हुई थी। चार साल तक डेटिंग करने के बाद, आखिरकार 22 फरवरी 2018 को इस कपल ने अपने गांव में धूम-धाम से निकाह किया था। बता दें, दीपिका ने शोएब से निकाह के लिए अपना धर्म भी बदला है। अब ये कपल शादी के पांच साल बाद पेरेंट्स बना है।

Edited By: Aditi Yadav