Shilpa Shetty ने बेटे वियान ने किया मैजिक, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर दिखाया बेटे का जादू

नई दिल्ली, जेएनएन। Shilpa Shetty Son Video: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अपने बेटे वियान का 11वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बेटे की वीडियो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

शिल्पा ने बेटे वियान के बर्थडे पर उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वियान अपनी मम्मी संग मस्ती और मैजिक करते नजर आ रहे है, जिसे शिल्पा काफी इंजॉय कर रही हैं। इस दौरान वियान ब्लू कलर की टी-शर्ट और ब्लैक पेंट में नजर आ रहे है। इस दौरान उन्होंने अपने पैरों को एक टॉवेल से लपेटा हुआ है। वीडियो में वियान कह रहे हैं, 'मेरे दोनों पैर फर्श पर हैं, है ना? अब, मैं तुम्हारे लिए उड़ने जा रहा हूं' वियान के जूते जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे उसने उन्हें अपने पैर से पकड़ रखा था और टॉवेल के पीछे से उठा लिया था।

इस वीडियो के कैप्शन में शिल्पा ने लिखा, 'मुझे ये पुराना वीडियो काफी पसंद है। मेरे प्यारे वियान। आप जादू हैं और आप हमारे सभी जीवन में एक चमक जोड़ते हैं। मेरे बेटे, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद. आपको इस सम्माननीय पोते, प्यारे बेटे, जासूस पाजी और भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखकर बहुत गर्व होता है। 11वां जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बच्चे. हम आपसे प्यार करते हैं।

इसके अलावा राज ने भी बेटे संग फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी है। इस फोटो के कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो मेरे रॉकस्टार, मेरे जीवन, मेरे बेटे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम 11 साल के हो गए हो। हर दिन तुम हमारे जीवन में कुछ अद्भुत जोड़ते हो। तुमसे प्यार करता हूं बिना शर्त हमेशा उज्ज्वल चमको।

Happy Birthday my Rockstar my Life my Son I can’t believe you are 11. Every day you add something amazing to our life. Love you unconditionally shine bright always 🧿❤️😇🎉 pic.twitter.com/jLSL3aJO5P— Raj Kundra (@TheRajKundra) May 21, 2023