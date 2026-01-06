कौन हैं Shikhar Dhawan की विदेशी दुल्हनिया? कब और कहां होंगे वेडिंग फंक्शन, पढ़ें सारी डिटेल्स
क्रिकेट फील्ड के गब्बर, हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म 'डबल एक्सल' में नजर आए शिखर धवन दूसरी बार दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड और होस्टिंग फील्ड में अपनी मौजूदगी से सबको क्रेजी करने वाले शिखर धवन अपनी जिंदगी के नए फेज में कदम रखने वाले हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि वह आयरलैंड की रहने वाली सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं।
सोफी के साथ शिखर धवन अपने रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिकेट फील्ड के गब्बर जल्द ही लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये कपल कब शादी के बंधन में बंधेगा, नीचे पढ़ें एक-एक डिटेल्स:
कब और कहां होगी शिखर धवन की दूसरी शादी?
एचटी सिटी की एक खबर के मुताबिक, शिखर धवन और सोफी शाइन अगले महीने फरवरी में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी शादी फरवरी के तीसरे वीक दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में होगी, जिसमें क्रिकेट जगत के साथ-साथ बॉलीवुड के भी कई सितारे शामिल होने की उम्मीद है।
शिखर धवन की लैविश वेडिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये दोनों के लिए नई शुरुआत है और वह दोनों काफी खुश है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि खुद शिखर धवन अपनी शादी की सभी तैयारियों में इन्वॉल्व है।
2023 में हुआ था शिखर धवन का तलाक
आपको बता दें कि सोफी शाइन से मिलने से पहले शिखर धवन की आयशा मुखर्जी से शादी हुई थी, लेकिन साल 2023 में कपल का तलाक हो गया था। शिखर का 11 साल का बेटा जोरावर धवन है। सोफी और शिखर धवन की लव स्टोरी की बात करें तो, दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी।
गब्बर और सोफी के बीच पहले दोस्ती हुई और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रिपोर्ट्स की मानें तो कपल पिछले काफी समय से साथ रह रहा है। दोनों को पहली बार साथ ही icc चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में साथ स्पॉट किया गया था।
मनोरंजन की दुनिया में भी छा चुके हैं गब्बर
गब्बर ने क्रिकेट फील्ड में तो नाम कमाया ही है, लेकिन अब वह एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी एंट्री ले चुके हैं। उन्होंने हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म 'डबल एक्सएल' में काम किया। वहीं उन्होंने जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) के साथ धवन करेगा शो भी होस्ट किया, जिसमें क्रिकेट फील्ड के साथ-साथ मनोरंजन जगत के सेलिब्रिटीज भी खास मेहमान बने। इसके अलावा वह बैटलग्राउंड रियलिटी शो के जज भी बने थे।
